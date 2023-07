Die Tradition wird fortgeführt: Zeltkirmes in Escherode findet vom 11. bis 14. August statt

Von: Jenny Breiding

Freuen sich auf die Kirmes (hinten von links): Anna Schilling, Nele Kuri, Jana Brandt, Ronja Arndt, Tobias Schlieckmann, Alice Luck und (von vorne links) Vanessa Ferber, Lea Amthauer und Lina Reckelkamm. © Jenny Breiding

In Escherode ist bald wieder Kirmeszeit. Die Zeltkirmes im Staufenberger Ortsteil findet vom 11. bis 14.08.2023 statt

Escherode – Einige Jahre musste die Kirmes in Escherode (Staufenberg) pausieren. Aber jetzt geht es endlich wieder los. „Unser Team hat sich seitdem erneuert und eindeutig verjüngt“, sagt Lea Amthauer, sie ist die Erste Kirmesmutter. „Und wir sind weiblicher geworden“, fügt Tobias Schlieckmann lachend hinzu.

Escherode: Zeltkirmes im August

Die Kirmes in Escherode wird seit über 60 Jahren gefeiert, aber Frauen waren in der Burschenschaft lange Zeit nicht erlaubt. „Heute würden wir ohne die Frauen gar nicht mehr auskommen“, sagt Jana Brandt, sie ist die Zweite Kirmesmutter. Im Team seien nur noch zwei Männer, insgesamt stellen sie die Kirmes zu elft auf die Beine.

Beim Treffen am vergangenen Donnerstag werken die Escheröder Kirmesburschen und Mädchen an der Kirmeskrone. Traditionell gibt es eine große und eine kleine, umwickelt mit Gerste, Weizen und Hafer. „Früher wurde die Kirmes zu Erntedank im Oktober gefeiert, aus dieser Zeit stammt die Idee mit den Kronen“, erklärt Amthauer. „Und das Getreide steht für die Früchte unserer Region im Zeichen dieses Festes“, fügt Jana Brandt hinzu. Die Kirmes wird heute nicht mehr im Oktober, sondern im August gefeiert.

Es gibt noch einiges zu tun, aber die Organisatoren sind zuversichtlich, dass alles pünktlich fertig ist, um gebührend wieder Kirmes zu feiern. Von Freitag, 11.08.2023, bis Montag, 14.08.2023, sollen die Feierlichkeiten andauern. Die Escheröder planen dafür jede Menge Programm.

„Der Freitagabend ist ein Discoabend, DJ Ceejou wird vor Ort sein“, sagt Brandt. Samstag wird es ab 9 Uhr das altbekannte Gesundheitenspielen im Dorf geben. Dabei gehen die Kirmesburschen und Mädchen von Tür zu Tür – sie singen, tanzen und verteilen Schnäpse. Ab 20 Uhr tritt dann im Festzelt die Madison-Band auf. „Die spielen alles, da ist für jeden was dabei“, ist sich die Gruppe einig. Samstag ist dann auch der Tag, an dem alle von ihnen in traditioneller Kirmeskleidung auftreten, berichtet Amthauer.

Die Frauen tragen schwarze Hosen und eine weiße Bluse, die Männer kommen ganz in Schwarz. Alle sind an ihrem roten Dreieckstuch zu erkennen. „Es gibt Fotos von früher, da hatte mein Opa schon genau diese Kleidung an“, erzählt Amthauer stolz. Sie schätzt die Tradition in Escherode.

Vorbereitungen in Escherode laufen auf Hochtouren

Am Sonntagmorgen wird es dann um 10 Uhr einen Gottesdienst im Festzelt geben, um 11 Uhr geht es dann mit dem Frühschoppen und einer musikalischen Einlage der Eichenberger weiter. Am letzten Tag der Escheröder Zeltkirmes, dem Montag, gibt es ab 11 Uhr einen „Ausklang für alle Hartgesottenen“, heißt es auf Seiten der Kirmesburschen und Mädchen.

Der Eintritt an dem Montag ist frei. Freitag zahlen Gäste 6 Euro, Samstag 10 Euro und Sonntag 8 Euro. Wer schon vorher weiß, dass er Samstag und Sonntag dabei ist, kann sich eine Dauerkarte für den 12. und 13. August zum Preis von 15 Euro kaufen. Der Vorverkauf findet am Mittwoch, 02.08.2023, und Freitag, 04.08.2023, jeweils ab 19 Uhr im Restaurant Deutsches Haus statt. (Jenny Breiding)

