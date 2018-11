TG Münden veranstaltete zum 29. Mal den Lotto-Orientierungslauf

Auch bei ihrer 29. Auflage lockte die beliebte Mischung aus Breitensport und Leistungssport am Sonntag wieder 120 Bewegungshungrige an den Start, darunter fast 50 Kinder und Jugendliche.

„Ich freue mich jedes Jahr wieder, dass diese Veranstaltung so gut angenommen wird“, sagte Organisator Walter Rehbein. Wie bei jedem Orientierungslauf ging es für die Läufer darum, im hügeligen Gelände oberhalb von Laubach Posten zu finden und abzustempeln.

+ Wo geht es lang? Auf den 150 Meter hinter dem Start ausgelegten Geländekarten mussten sich die Teilnehmer erst einmal orientieren. © Per Schröter

Dabei war es aber jedem selbst überlassen, ob er die kurze, nur drei Kilometer lange Strecke wählte und dabei – in welchem Tempo auch immer – die Mindestzahl von sechs einfach zu findenden „Lotto-Posten“ anlief (aus denen dann am Ende die Gewinnreihe für die Sonderpreise gezogen wurde) oder ob er auf Zeit laufen und auf fünf Kilometern alle 15 Posten abstempeln wollte. Für letzteres entschieden sich immerhin 45 Aktive. Die größten Teilnehmergruppen stellten auch in diesem Jahr wieder der OLV Uslar mit 37 sowie OSC Kassel mit 26 Läuferinnen und Läufern. Schnellster auf der „Komplettstrecke“ mit 15 Posten wurde bei den Männern Ole Hennseler vom MTV Seesen, der Mitglied der Nationalmannschaft ist und die Strecke in fantastischen 21:45 Minuten absolvierte. Schnellste Frau wurde Inga Löser vom SC Helsa in glatten 29 Minuten.