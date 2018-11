Theater in Uschlag: Illegal und gut gelaunt

Johannismimen spielten Kriminalkomödie vor vollem Haus

+ © Petra Siebert Bankräuberinnen: Ohne Geld ist das Leben nicht leicht, mit aber auch nicht. Die drei Bankräuberinnen kommen von einer Zwickmühle in die nächste. © Petra Siebert

Uschlag. Am Wochenende lag die Bühne im Gasthaus zur Krone in Uschlag in Hand der Johannismimen. Mit ihrem aktuellen Stück „Heiße Bräute machen Beute“ spielte die Laientheatergruppe der evangelisch-lutherischen Johannis-Kirchengemeinde Uschlag gleich drei Mal vor fast ausverkauften Rängen.