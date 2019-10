Theater in Uschlag: Spaß im Irrenhaus

„Is ja irre ...“, dachten sich die Johannismimen aus Uschlag und entschieden sich, ihr neuestes Stück direkt in einer Irrenanstalt spielen zu lassen.

„Neurosige Zeiten“ heißt es, und dem Zuschauer stellen sich schnell die Fragen: „Wer ist hier eigentlich verrückt? Und was heißt überhaupt normal?“

Der Vorverkauf für die zweistündige Komödie hat bereits begonnen, die Proben laufen auf Hochtouren. Zur Geschichte: Agnes Adolon ist die Tochter einer reichen Hoteldynastie und lebt seit einiger Zeit in einer Wohngruppe in einer psychiatrischen Einrichtung. Plötzlich kündigt ihre Mutter einen überraschenden Besuch an, die nichts von den Wohnverhältnissen und der Krankheit ihrer Tochter weiß.

Das soll auch so bleiben, findet Agnes, die ihrer Mutter erzählt hat, sie arbeite als Geschäftsführerin und wohne in einer schicken Villa. Darum stiftet sie ihre Mitbewohner an, Theater zu spielen und so zu tun, als seien sie völlig normal.

Das kann ja nur nach hinten losgehen, und so warten viele amüsante Begegnungen und unvorhergesehene Umstände auf die Zuschauer, wenn es auf der Bühne heißt: „Neurosige Zeiten“. Plötzlich steht nämlich auch noch Volksmusikstar Harald Silberstein im Sanatorium und will für eine Foto-Story seine Stalkerin treffen, die sich für Agnes Mutter als Zimmermädchen ausgibt, während Hans, der plötzlich als der Lebensgefährte von Agnes dasteht, gar nicht mehr weiß, was von ihm erwartet wird. Zudem wird die Therapeutin Dr. Schanz von den Insassen kurzerhand für verrückt erklärt. Die Besucher dürfen sich auf eine turbulente und wie immer urkomische Komödie freuen, in der Klaus Deppenmeier in einer Doppelrolle glänzt. Gleich drei Mal wird sie von den Johannismimen Uschlag auf die Bühne gebracht: Premiere ist am Freitag, 1. November, ab 20 Uhr im Gasthaus zur Krone in Uschlag.

Die zweite Vorstellung folgt am Samstag, 2. November, ab 20 Uhr und am Sonntag, 3. November, gibt es eine Nachmittagsvorstellung, die um 16 Uhr beginnt.

Karten für das Theaterstück gibt es an der Abendkasse sowie im Vorverkauf für acht Euro in Uschlag bei der Drogerie Tippmann, bei der Bäckerei Carsten Eckhardt und im Edeka-Markt Wüstefeld sowie in Landwehrhagen beim Rewe-Markt Matthias Grimm und in Hann. Münden in der Buchhandlung Winnemuth.