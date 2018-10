Tone Fish kommt zur Irish Night in Hann. Münden

Hann. Münden. Zum Konzert unter dem Titel „Irish Night“ mit der Band „Tone Fish“ lädt Maria Caruso vom „Bistro Voie1“ in Hann. Münden für Samstag, 10. November, zum dritten Mal ein. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Da die ersten zwei Konzerte ausverkauft waren, bittet die Veranstalterin um telefonische Tischreservierungen, 01 57/51 56 96 00.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf, im Bistro Voie1, Adam von Trott zu Solz Platz 2, zwölf Euro, an der Abendkasse 15 Euro.

Wenn die Multi-Instrumentengruppe „Tone Fish“ auf der der Bühne steht, sei alles anders, heißt es in der Einladung: Zahllose Klangkörper und fast greifbare Stimmen in der Luft. Gitarren, Bouzouki, Flöten, Bass, Trommeln – damit ist die Bühne voll. Und das Publikum sei immer mitten drin, mal lausche es ergriffen, mal singe es aus voller Kehle mit. Die Stücke der Band klingen keltisch, sind rockig oder sehr emotional. Spielt Tone Fish irische Songs, klingen diese neu, immer spannend und anders, verspricht die Ankündigung. Die Folk Band aus Hameln habe ihren eigenen Sound geschaffen, mit dem sie bislang rund 400 Konzerte in Deutschland innerhalb von vier Jahren gegeben habe.