Trickdieb ergaunert Geld beim Wechseln - So schützen Sie sich

Hann. Münden/Dransfeld. Gleich zweimal war ein Trickdieb am Mittwoch erfolgreich. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich schützt.

Eine unübersichtliche Situation beim Bezahlen, man redet auf die Kassiererin ein und man will das Wechselgeld ständig anders herausgegeben haben? Die Polizei warnt: Vorsicht, es könnte ein Wechseltrickbetrug sein!

So habe ein Unbekannter am Mittwoch, 27. September, in zwei Geschäften in Hann. Münden und Dransfeld mit dem Wechseltrick insgesamt etwa 450 Euro ergaunert.

Nach ersten Informationen habe der Täter die Angestellten gebeten, eine dreistellige Summe zu wechseln. Mit einem Trick sei es dem Betrüger gelungen, die Mitarbeiter während des Wechselvorganges abzulenken. Nachdem der Unbekannte verschwunden war, bemerkten die Angestellten das Fehlen des Geldes in der Kasse.

Um Hinweise bittet die Polizei in Hann. Münden unter der Telefonnummer 05541/9510.

Der sogenannte Wechseltrick sei eine beliebte Masche von Gaunern. Dabei werde beim Bezahlen bewusst eine unübersichtliche Situation geschaffen – zum Beispiel durch verschiedene Wechselwünsche oder einen spontanen Umtausch der Ware. Es komme auch vor, dass mehrere Personen auf den Kassierer einwirkten und ihn so ablenkten. Anschließend werde in die Kasse gegriffen oder beim Geben und Nehmen des Geldes unbemerkt einige Scheine zurückbehalten.

Deshalb rät die Polizei allen Verkäuferinnen und Verkäufern, in solchen oder ähnlichen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren und nicht den Überblick zu verlieren: „Schließen Sie erst einen Vorgang ab (zum Beispiel: Rückzahlung einer Ware) bevor Sie mit dem nächsten beginnen.“

Wichtig: Es ist nicht unhöflich, Geld nachzuzählen, auch nicht wenn man es gerade ausgezahlt hat und wieder zurücknimmt.

