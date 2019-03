Wasser-Infos mitten im Fluss: auf dem Doktorwerder in Hann. Münden ist der Wasserpfad aufgebaut.

Hann. Münden – Über 1,1 Millionen Kubikmeter Trinkwasser fördern die Versorgungsbetriebe Hann. Münden (VHM) jedes Jahr. Diese werden durch ein 333 Kilometer langes Rohrnetz in die Haushalte transportiert, zu fast 25 000 Menschen.

Diese Zahlen nennt Jens Steinhoff, Geschäftsführer der VHM, zum Weltwassertag, 22. März. Der steht in diesem Jahr unter dem Titel „Niemand zurücklassen – Wasser- und Sanitärversorgung für alle“.

In Hann. Münden werde Trinkwasser ausschließlich aus eigenen Brunnen gewonnen. Wichtigste Förderanlagen: die Brunnen Wiesenpfad, Kattenbühl, Mielenhausen, Oberode, Klus 1 und Blümer Berg. Diese Anlagen förderten drei Viertel aller notwendigen Trinkwassermengen in Hann. Münden.

Im Wasserwerk werde das sogenannte Rohwasser gefiltert und dann in die Hochbehälter transportiert. Wassergewinnung, Analyse, Aufbereitung und die Verteilung des Trinkwassers an den Kunden – das sind Aufgaben der VHM mit ihrem Fachpersonal und unter dem Einsatz moderner Technik.

Trinkwasserqualität

Das Trinkwasser sei in Deutschland das am besten kontrollierte Lebensmittel, die Trinkwasserverordnung gibt den Standard vor. Welche Qualität das Trinkwasser aus der Leitung hat, hänge zudem von der Trinkwasser-Installationen im Haus ab. Für deren Zustand sei nicht der Wasserversorger zuständig, sondern jeder Hauseigentümer selbst, informiert die VHM.

Das Rohwasser

Die Qualität des Rohwassers hänge entscheidend von den lokalen und regionalen Besonderheiten ab und von den genutzten Ressourcen. Landwirtschaftliche Bewirtschaftung, industrielle Ansiedlungen, geologische Bedingungen und der Mensch wirkten auf die natürlichen Wasserressourcen ein, erklärt Steinhoff. Die Trinkwasserverordnung legt für Stoffe im Trinkwasser strenge qualitative Vorgaben fest.

Um diese einzuhalten, müssen die Wasserversorger das Rohwasser unterschiedlich stark aufbereiten.

Um möglichst naturbelassenes Wasser zur Trinkwasserversorgung nutzen zu können, muss dafür Sorge getragen werden, dass schon das Rohwasser so wenig wie möglich mit Schad- und Nährstoffen belastet ist.

Die Mischung

Trinkwasser sei ein Naturprodukt und werde zu 70 Prozent aus Grund- und Quellwasser gewonnen. 30 Prozent der Trinkwasserversorgung erfolge mit Oberflächenwasser, dazu zählen See- und Talsperrenwasser (zwölf Prozent), angereichertes Grundwasser (neun Prozent) und Uferfiltrat (acht Prozent). Trinkwasser schmecke in jeder Gegend etwas anders, je nach den Mineralien, die sich aus dem jeweiligen Untergrund im Wasser lösen. Es soll zum Genuss anregen, also farblos, klar, kühl sowie geruchlos und geschmacklich einwandfrei sein. Zur Trinkwasserverordnung kommen verschiedene Leitlinien, Empfehlungen und technische Regelwerke.

Umweltschutz

Je weniger schädliche Stoffe in den Wasserkreislauf kommen, desto besser.

Daher gilt zum Beispiel: Arzneimittel gehören nicht in die Toilette, Reinigungsmittel möglichst sparsam verwenden, im Garten am besten ganz auf chemische Mittel verzichten.

Verbrauchertipps

Die Hygiene an den Trinkwasserhähnen im Haushalt könne jeder mit ein paar einfachen Regeln selbst beeinflussen: Nach einer längeren Abwesenheit, etwa nach einem Urlaub, das Wasser laufen lassen, bis bei wiederholtem Fühlen mit der Hand keine Temperaturänderung mehr festzustellen und das Wasser möglichst kühl ist. Den Wasserauslass an den Armaturen (Strahlregler, Perlator) regelmäßig überprüfen und reinigen, im Zweifelsfall austauschen.

Wasserfilter am Wasserzähler (Übergabestelle Wasserversorger an den Kunden) reinigen oder den Vermieter darauf aufmerksam machen.