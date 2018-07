Vögel leiden Durst: Nabu bittet, Vogeltränken aufzustellen

Altkreis Münden. Der heiße Sommer macht es Vögeln schwer, ausreichend Wasser zu finden. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) bittet nun in einer Mitteilung darum, Vogeltränken auf Terrasse, Balkon oder im Garten aufzustellen.

Eine flache Schüssel, mit Wasser gefüllt, genüge bereits. Wichtig sei, die Wassertränken täglich zu reinigen, heißt es in einer Mitteilung. In verschmutztem Wasser bildeten sich Parasiten, die in der Vergangenheit zum Tode hunderter Vögel geführt hätten. Chemikalien dürften nicht zur Reinigung benutzt werden, kochendes Wasser reiche bereits aus. Alternativ könnten zwei Wasserschüsseln abwechselnd benutzt werden – nach 24 Stunden in der Sonne sei die Wasserschale frei von Parasiten. Die Vogeltränke soll an einer gut einsehbaren Stelle platziert werden, damit Katzen die Vögel nicht beim Trinken angreifen können.