Umweltausschuss sagt Nein zu Elektro-Ladestation am Rathaus

Strom tanken: Dieses Foto entstand an der Ladestation auf dem Hann. Mündener Schlosshof.

Samtgemeinde Dransfeld. Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Samtgemeinde Dransfeld empfiehlt, den Antrag von Ulrich Maschke, Die Linke, direkt am Rathaus eine Ladestation für Elektro-Autos zu installieren, nicht weiter zu verfolgen.

Die Idee war, den Verwaltungsmitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ihre Elektrofahrzeuge dort während ihrer Arbeitszeiten laden können.

Samtgemeindebürgermeister Mathias Eilers berichtete, er habe nach Eingang des Antrags eine Abfrage unter den Mitarbeitern gemacht, in der er sich erkundigte, wer ein Elektrofahrzeug besitzt, wer eventuell plant, sich eines zu kaufen, und wer sich eins kaufen würde, wenn er wüsste, dass er es am Arbeitsplatz laden kann. Das Ergebnis sei gewesen, dass keiner ein E-Auto habe und auch niemand beabsichtige, sich in absehbarer Zeit eines zu kaufen.

Die Verwaltung, ergänzte Eilers, könnte den dort abgezapften Strom übrigens nicht kostenlos zur Verfügung stellen, sondern müsste den berechnen.

Daraufhin war die Mehrheit der Ausschussmitglieder der Meinung, eine solche Ladestation wäre herausgeworfenes Geld: Sechs stimmten gegen den Antrag auf Errichtung einer Ladestation, es gab nur eine Ja-Stimme.

Von Kosten zwischen 600 bis 1000 Euro hatte Eilers berichtet, um eine Ladebox einzurichten. Man könne halt nicht einfach nur eine Leitung nach draußen legen, zum Autoladen müssten andere Ströme fließen, außerdem haben die Ladestationen eine Sicherung, sodass erst Strom fließt, wenn tatsächlich ein Auto angeschlossen ist.

Die technische Entwicklung gehe ständig voran, sagte Manfred Menke, CDU, was heute modern ist, könne in einigen Jahren schon nicht mehr passen. Man könne ja reagieren, wenn der Bedarf da ist.

Ingrid Linde-Schwethelm, Die Grünen, regte an, Kontakt mit dem Ökostrom-Anbieter zu knüpfen, der die Samtgemeinde beliefert, und zu erkunden, ob dieser eine solche Ladestation am Rathaus sponsern würde. (tns)