Klinikum Hann. Münden verstärkt Unfallchirurgie

Von: Ekkehard Maass

Das Klinikum Hann Münden verstärkt sein Team der Unfallchirurgie. Neu dabei ist Dr. Gregor Franta, Spezialist für Fußchirurgie.

Hann. Münden – Das Klinikum Hann. Münden hat sein Unfallchirurgie-Team mit einem Spezialisten für Fußchirurgie verstärkt. Wie das Klinikum weiter mitteilt, hat Dr. Gregor Franta als Oberarzt und Spezialist für allgemeine, spezielle und diabetische Fußchirurgie seine Tätigkeit an der Klinik aufgenommen. Nach Angaben des Klinimums ist Dr. Franta Facharzt für Unfallchirurgie und Orthopädie sowie zertifizierter Fußchirurg der Gesellschaft für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie. Der Mediziner studierte und promovierte an der Medizinischen Universität Wien. Seine medizinische Ausbildung absolvierte er am Brüderkrankenhaus Paderborn und in den DRK-Kliniken Nordhessen.

„Dr. Franta wird künftig das gesamte Spektrum der Fuß- und Sprunggelenkchirurgie, angefangen bei Krallenzehen oder Hallux Valgus-Fehlstellungen über Sehnenerkrankungen durch Unfälle oder Degenerationen bis hin zu sowohl angeborenen als auch erworbenen Fehlbildungen (Plattfuß, Hohlfuß), Knorpelerkrankungen und Instabilitäten behandeln“, so das Klinikum. Ein besonderer Schwerpunkt sei für ihn „die diabetische Fußchirurgie, für die er sich eigens bei Spezialisten weitergebildet hat“. Das Ziel seiner Expertise sei die Etablierung eines interdisziplinären diabetischen Fußzentrums in Kooperation mit diabetologisch tätigen Kollegen sowie der Gefäßmedizin des Klinikums.

„Unsere Füße sind ein komplexes Konstrukt aus je 28 Knochen und fast genau so vielen Gelenken, zahlreichen Muskeln, Bändern und Sehnen. Meist erhalten sie erst dann Aufmerksamkeit, wenn sie schmerzen oder nicht wie gewohnt funktionieren“, zitiert das Klinikum in seiner Mitteilung Franta.

Von Chefarzt Dr. Fieseler heißt es: „Ich bin glücklich und stolz, dass wir mit Dr. Franta einen neuen Spezialisten für unser Team gewinnen konnten. Gemeinsam mit ihm werden wir ein hochqualitatives Angebot der Fuß- und Sprunggelenkchirurgie hier in der Klinik etablieren und so eine neue Sektion in der Abteilung für Unfall-, Hand- & orthopädischen Chirurgie aufbauen. Dieser Schritt bedeute neben der Handchirurgie unter Christian Gröne und den bestehenden Spezialitäten der Endoprothetik, der Arthroskopie, der Schulter- und Kniechirurgie sowie der Sportorthopädie und Sporttraumatologie eine „enorme Erweiterung des Leistungsangebotes der Abteilung für Unfall-, Hand- und Orthopädische Chirurgie sowie Sportmedizin am Klinikum Hann. Münden“. (Ekkehard Maass)