Unterwegs mit dem Dachmann

Hann. Münden – Die Stadt Hann. Münden ist wegen ihrer Fachwerkarchitektur bekannt und bei Touristen sehr beliebt. Die Stadtführergilde bietet Führungen zu vielfaltigen Themen und in historischen Kostümen an. Bald könnte die Stadt noch um eine Attraktion reicher sein: Burkhard Klapp, Denkmalpfleger der Stadt Hann. Münden, erwägt reguläre Führungen durch die Dachstühle.

Nach Anmeldung führt Klapp bereits jetzt interessierte Fachleute, wie beispielsweise Zimmerer, über die Böden der St.-Blasius-Kirche oder des Welfenschlosses. Diese Führungen möchte er nun auf eine breitere Grundlage stellen, indem sie Teil regulärer Stadtführungen werden: „Spätestens bis Herbst möchte ich mit der Stadtführergilde und dem Hann. Münden Marketing in Kontakt treten und ergründen, ob sich interessierte Stadtführer dafür finden.“ Jetzt in der bereits laufenden Saison sei es allerdings schwierig, kurzfristig ein Programm auf die Beine zu stellen, so Klapp. „Wir hätten mit den Dachstuhlführungen ein touristisches Alleinstellungsmerkmal, das wir als Teil der Initiative „Fachwerk-Fünfeck“ gut vermarkten könnten“, sagt der Denkmalpfleger und Dachstuhlführer. Besonders beeindruckend sei die Vielfalt der verschiedenen Dachkonstruktionen, wie beispielsweise der einzigartige Holländerdachstuhl über dem Museum im Welfenschloss. „Die Dachstühle vermitteln zudem ein gutes Gefühl dafür, wie Fachwerk überhaupt funktioniert“, erklärt Klapp.

Für die regulären Führungen müsse gemeinsam mit den Stadtführern noch ein passendes Konzept erarbeitet werden: „Diese Konstruktionen sind sehr komplex, man muss sich auskennen und wissen, wie man sie den Gästen verständlich erklären kann“, berichtet der Denkmalpfleger.

Beispiel Welfenschloss: Über eine Holztreppe geht es ganz nach oben. Hinter einer Tür öffnet sich eine nur vom schummerigen Licht der Giebelfenster und der Leuchtstofflampen erhellte, dunkle Welt: Wuchtige Holzstämme ragen in die Höhe: Eintritt in einen kathedralenähnlichen Raum. Beim Blick durch die Giebelfenster liegt dem Betrachter die Dreiflüssestadt zu Füßen.

Gehalten wird das riesige Dach durch ein ausgeklügeltes Ständer- und Tragwerk aus Eichenholz. „Das Ständerwerk leitet die Kräfte des Dachstuhls nach unten hin ab“, erklärt Denkmalpfleger Burkhard Klapp, der auf der Webseite des Fachwerk-Fünfwerks als „Der Dachmann“ bezeichnet wird.

Die besondere Bauform sei einst gewählt worden, damit der darunter liegende Rittersaal stützenfrei bleibt. „Das gesamte System ist so ausgeklügelt, dass er normalerweise vor der Führung eine längere theoretische Einführung gebe“, berichtet er.

Die Zimmerleute, die Klapp bei dieser Führung durch das Gebälk des Schlosses begleitet, sind begeistert: „Die Balken sind sehr gut verzapft“ sagt Zimmermeister Reinhard Bornemann aus Rosdorf. Das Dach wurde Ende der 1980er-Jahre restauriert. Beteiligt war damals Ewald Lotze aus Hemeln, der nun mit der Gruppe des Verbands niedersächsischer Zimmermeister an der Führung teilnimmt: „Wenn ich sehe, was unsere Vorfahren hier geleistet haben und wie lange das bereits hält, bin ich sehr stolz auf unseren Berufsstand“, sagt er ehrfürchtig.

+ Ausgeklügelte Kräfteverteilung: Blick auf den Dachstuhl über dem Mündener Welfenschloss. © Thomas Schlenz

Stadtarchivar Stefan Schäfer weist auf den enormen Verbrauch an Holz zur Zeit des Baus hin: Viele Eichen mussten gefällt werden, es gab Holzknappheit. Der Landesherr verbot kurzzeitig sogar den Einschlag per Gesetz. Nach dem Brand des Schlosses von 1560 wurde der Dachstuhl neu aufgebaut. Im nördlichen Teil kam eine außergewöhnliche Bauweise zur Anwendung: das Niederländische Dachwerk, an dessen Konstruktion Zimmerleute aus den Niederlanden beteiligt gewesen sollen.

Typisch für diese Bauform ist die Verwendung von sehr schlanken Hölzern anstelle der sonst üblichen Dachsparren. „Durch die Bauweise konnte querschnittsschwaches, ansonsten weniger geeignetes Holz eingesetzt werden“, erklärt Burkhard Klapp, der demnächst auch reguläre Führungen unter den Dächern Mündens anbieten will.