Ventil senkte Gasdruck im Netz

Hann. Münden. Die Feuerwehren Münden und Gimte rückten in der Nacht zu Donnerstag mit 22 Leuten unter Leitung von Carsten Dorner, stellvertretender Stadtbrandmeister, aus: An einer Gasübernahmestation unterhalb der Pionierbrücke hatte sich ein Abblasventil eingeschaltet.

Die Polizei hatte kurz vor zwei Uhr Gasgeruch und laute Abströmgeräusche gemeldet. Die Brandschützer gingen unter Atemschutz vor, um zu messen, um welches Gemisch es sich handelte, und konnten Entwarnung geben: Es wurde keine explosionsfähige Mischung gemessen. Unterdessen waren auch die Versorgungsbetriebe Hann. Münden eingeschaltet worden.

Vorsorglich hatten die Feuerwehrleute den Bereich im Umkreis von 300 Metern abgesperrt, davon waren die Wilhelmshäuser Straße, die Veckerhäger Straße und die Brücke betroffen.

Am westlichen Ende der Pionierbrücke, Richtung Radweg Altmünden, befindet sich eine so genannte Gasübernahmestation. An dieser komme das Gas des Lieferanten Avacon mit Hochdruck an und werde dann auf Niederdruck gedrosselt, sodass es in die Haushalte abgegeben werden kann, erläutert Stefan Beer, Technischer Leiter der Versorgungsbetriebe Hann. Münden. Im Hochdrucknetz war offenbar der Druck angestiegen. Für einen solchen Fall gebe es die Sicherheitsabblasventile, die mit Druck Gas aus dem System blasen. Mit Avacon habe man kommuniziert, der Gaslieferant habe sofort den Druck heruntergefahren.