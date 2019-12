Mit viel Herzblut: Detlef Hübner fertigt Weihnachtsdekoration aus Holz

Ob Krippe, Weihnachtspyramide oder Lichterbogen mit Orgel: Detlef Hübner baut hochwertige Weihnachtsdekorationen. Für seine Kunstwerke brauche er vor allem Geschick und Geduld.

Um Weihnachtsdekorationen für die eigenen vier Wände müssen sich Detlef und Juliana Hübner aus Hann. Münden keine Gedanken machen. Die sind jedes Jahr sicher. Denn seit einigen Jahren geht Detlef Hübner einem besonderen und sehr schönen Hobby nach, er fertigt hochwertige Weihnachtsdekorationen aus Holz.

Es gehört viel Geduld dazu

Ein Glanzstück ist eine 1,60 Meter hohe Weihnachtspyramide aus Birken-Sperrholz. Das äußerst filigrane, vierstöckige Bauwerk ist reine Handarbeit.

Bereits als Laie erkennt man, dass da nicht nur Können und Geschick hinter stecken, sondern auch viel Geduld dazu gehört, um so etwas zu schaffen. „Das war allerdings auch für mich eine große Herausforderung“, berichtet Hübner, der im Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Göttingen, viel im Windkanal, gearbeitet hat.

+ Detlef und Juliana Hübner sind stolz auf die handgefertigte Weihnachtspyramide. © Petra Siebert

Arbeit mit viel Herzblut

Betrachtet man die Pyramide, ist deutlich zu erkennen, dass sehr viel Herzblut drin steckt. Dieses Prunkstück benötigt zum Anlaufen des Flügelrades neun Kerzen, deren Hitze ganz gerade nach oben steigen muss, sonst funktioniert es nicht. Wenn das Flügelrad in Bewegung ist, reichen zwei Kerzen aus, um es am Laufen zu halten.

Auf den Plattformen der vier Stockwerke herrscht reges Leben von Holzfiguren und -objekten. Kleine weihnachtliche Momente oder Szenen aus dem Bergbau sind dort zu bewundern. Diese Figuren hat er nicht selber gefertigt, sondern gekauft, überwiegend in Seiffen im Erzgebirge.

Dort fahren er und seine Frau regelmäßig vor Weihnachten hin und bringen immer wieder neue Figuren mit. „Die Versuchung ist bei der Auswahl auch riesengroß“, erzählt Detlef Hübner.

Der Pyramidenbau dauerte vier Jahre

Vier Jahre benötigte er für den Pyramidenbau. Jedes Jahr ab Herbst bis Ende Januar widmet er sich dem Hobby im Keller seines Hauses. „Die Vorlage der Pyramide habe ich aus einer Heimwerkerzeitung. Ich hab mir immer wieder Pyramiden angeschaut und irgendwann hat es mich gepackt und ich habe mit dem Bau begonnen“, so der Holzkünstler.

„Als ich mit der Pyramide fertig war, dachte ich mir, jetzt muss ich etwas anderes machen“, meinte er lachend. Dann standen in den nächsten Jahren, jeweils von Herbst bis Januar, die Herstellung von Krippen und Holzbögen an. Einer der Holzbögen stellt das Leben in Seiffen dar, im Ort und unter Tage im Bergbau. Eine sehr interessante Arbeit alles originalgetreu nachgebaut.

Anfangs alles per Hand

+ Der feingearbeitete Lichterbogen mit Orgel schmückt zusammen mit den vielen Figuren die Fensterbank. © Petra Siebert

Alle die noch nicht in Seiffen waren, haben nach dem Betrachten eine Vorstellung, wie es dort zu geht. „Anfangs habe ich alles per Hand ausgesägt, jetzt mache ich das mit einer elektrischen Säge, das geht erheblich schneller“, erläutert Detlef Hübner. Der elfjährige Enkel tritt in die Fußstapfen des Großvaters, mit vier Jahren hat er begonnen, seinem Opa zu helfen.

Die Weihnachtsdekorationen bleiben bis Februar stehen

Zu den selbst gefertigten Teilen kommen zahlreiche andere Figuren aus Seiffen wie Räuchermännchen. „Das Wohnzimmer ist vor Weihnachten eine Außenstelle des Erzgebirges“, meint Detlef Hübners Frau scherzhaft. Sie bringt Verständnis für das Hobby ihres Mannes auf und hat selber Freude daran. Beim Aufbau der weihnachtlichen Dekoration macht sie gern mit.

Bis Februar bleibt alles stehen

Eine Woche benötigen die beiden dafür. Beim Duft der Räucherkerzen, Zithermusik und einer Tasse Tee mit Christstollen genießen die beiden diese Zeit in ihrem Wohnzimmer. Bis Februar bleibt alles stehen, dann wird die Pyramide platzsparend in einem Überseekoffer verstaut, die anderen Teile gut verpackt, bis zum nächsten Advent.