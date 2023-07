Vogel statt Zeitung im Rohr: Rotschwänzchen im Mündener Briefkasten eingezogen

Von: Jens Döll

Rotschwänzchen in ihrem „Nest“ im Zeitungsrohr von Anja Zenses. © Anja Zenses

Im Zeitungsrohr von Anja Zenses aus Hann. Münden ist statt einer Zeitung ein Vogel eingezogen. Nach kurzer Zeit schlüpften aus den gelegten Eiern vier Küken.

Hann. Münden – In ein Zeitungsrohr sollte eigentlich, wie der Name schon sagt, vom Austräger eine Zeitung gelegt werden. Bei Anja Zenses in Hann. Münden am Grillparzerweg nistete sich dort aber ein Vogel ein.

„Nach Himmelfahrt zog ein Rotschwänzchen bei uns im Zeitungskasten ein“, berichtete sie. Damit der Vogel nun ungestört sein konnte, wurde mit dem Zeitungsausträger vereinbart, dass die Tageszeitung ab dann im Briefkasten landet.

Hann. Münden: Grüner Zettel macht auf Nistplatz aufmerksam

„Ein grüner Zettel mahnte auch alle anderen Boten“, berichtete Zenses. Somit nistete das kleine Rotschwänzchen munter in der Zeitungsbox. Der Vogel ließ sich auch nicht von der Anja Zenses Schäferhündin einschüchtern und „bewachte durch Meckern und direktes vor-die-Füße fliegen ihr sicheres Nest“.

Der grüne Zettel als Warnung für die Postboten. © Anja Zenses

Im umfunktionierten Zeitungsrohr lagen nämlich Eier. „Vier Jungvögel schauten nach knapp drei Wochen in die Kamera und von dort an fütterten Frau und Herr Rotschwänzchen den Nachwuchs.“ In der vergangenen Woche zogen die Vögel nun aus ihrem „Domizil“ in Hann. Münden aus.

Anja Zenses wünscht den Vögeln alles Gute: „Gute Reise ihr Süßen und hoffentlich bis nächstes Jahr.“ (Jens Döll)