Voller Kunst und mit viel Talent

Acht Künstler präsentierten eine Auswahl ihrer Werke mit Musik und Literatur in Scheden

+ © Wiebke Huck Die Ausstellenden: (von links) Helmut Pasch, Brigitte Schucht, Helmut Holle, Suganya Fuchs, Kathrin Trinks, Margitta Hild, Joachim Riechel und Dieter Vetter in ihrer Ausstellung in Scheden. © Wiebke Huck

Scheden. Eine kunstvoll geschmiedete Hexe, gearbeitet mit viel Liebe zum Detail, begrüßte die Besucher der Ausstellung, die kürzlich von den „Kunstfreunden Scheden“ veranstaltet wurde. Acht Künstler zeigten eine Auswahl ihrer Werke in den Räumen des ehemaligen Schlecker-Marktes in Scheden, direkt neben dem Supermarkt am Kreisel an der Bundesstraße 3.