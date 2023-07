Dransfeld: VR-Bank Südniedersachsen blickt zurück auf solides Jahr

Von: Thomas Schlenz

Teilen

Freuen sich über die Entwicklung der Bank: von links: Jens Ripke (Vorstandsmitglied), Manfred Schäfer (Vorstandsmitglied), Reinhard Nowak (neuer Aufsichtsratsvorsitzender), Reinhard von Werder (ausscheidender Aufsichtsratsvorsitzender), Folkert Groeneveld (Vorsitzender des Vorstands), Marco Schulz (Vorstand des Genossenschaftsverbandes). © VR-BANK/nh

Bei der Vertreterversammlung der VR-Bank in Südniedersachsen blickte der Vorsitzende des Vorstands, Folkert Groeneveld, auf ein ereignisreiches und anspruchsvolles Jahr zurück, wie die Bank mitteilt.

Dransfeld – Ukraine-Krieg, Lieferengpässe, Inflation und Energiepreise sowie der Zinsanstieg hätten es erforderlich gemacht, die Folgen abzuschätzen, entsprechende Maßnahmen in die Wege zu leiten und gleichzeitig Mitglieder und Kunden bestmöglich unter den neuen Rahmenbedingungen zu beraten.

Groeneveld habe darauf hingewiesen, dass die VR-Bank in den vergangenen Jahren Vorsorge für Krisenzeiten gebildet habe: „Hiermit sind wir eine der wenigen Regionalbanken, die nicht zu bilanziellen Hilfsmitteln greifen müssen“, habe er den Vertretern mitteilen können, „und das wichtige regulatorische Eigenkapital ist unverändert deutlich überdurchschnittlich.“

Auf lange Sicht seien die steigenden Zinsen eine Entwicklung, die sich, soweit heute absehbar, positiv auf die VR-Bank auswirken werde, habe Groeneveld erklärt. Auch die Sparer freuten sich, dass Negativzinsen auf absehbare Zeit keine Rolle mehr spielten und Sparen sich wieder mehr lohne, so Groeneveld. „Die Wurzeln unserer Bank reichen in das Jahr 1894 zurück – und wieder haben wir ein schwieriges Jahr gemeistert. Unser Geschäftsmodell einer regionalen Genossenschaftsbank hat sich wieder einmal bewährt. Wir sind in der Lage, Krisen aus eigener Kraft zu bewältigen, und zwar ohne, dass die Leistungsfähigkeit für die Zukunft eingeschränkt ist“, habe Groeneveld als Fazit gezogen.

Bilanzgewinn in Höhe von 1,1 Millionen Euro

Die Bilanzsumme der VR-Bank erhöhte sich laut Vorstandsmitglied Manfred Schäfer um 50 Millionen Euro auf mehr als 1,3 Milliarden Euro. Das sei ein Plus von 4,0 Prozent. Der Bilanzgewinn sei mit 1,1 Millionen Euro ausgewiesen worden. Unverändert große Bedeutung habe das Kreditgeschäft mit einer deutlichen Ausweitung der Kundenkredite um 49 Millionen Euro auf nunmehr 608 Millionen Euro gehabt. Mit einem Anstieg um 8,8 Prozent habe das deutlich über den Erwartungen gelegen. Diese Zahlen belegten, dass die VR-Bank ein wichtiger Partner des Mittelstandes vor Ort sei, führte Schäfer aus. Ebenso deutlich um 62 Millionen Euro oder 7 Prozent seien die Kundeneinlagen gestiegen.

Im Bereich Landwirtschaft habe sich der Warenumsatz von 140 Millionen Euro um 40 Millionen auf 180 Millionen Euro erhöht. Im Einklang mit dem Warenumsatz hatte sich auch das Rohergebnis positiv entwickelt und habe mit 15,6 Millionen Euro um 23 Prozent oder drei Millionen Euro über dem des Jahres 2021 gelegen.

Einstimmig hätten die Mitglieder für die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat gestimmt. Aufsichtsrat und Vorstand hätten eine Dividende in Höhe von zwei Prozent vorgeschlagen, die genehmigt worden sei.

Kürzlich hatte die VR-Bank erklärt, ihre Filiale in Uschlag schließen zu wollen. In Scheden soll der Geldautomat abgebaut werden.

Aufsichtsratsvorsitzender von Werder verabschiedet

Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Reinhard von Werder konnte laut Bank aufgrund des Erreichens der Altershöchstgrenze nicht wiedergewählt werden. Reinhard von Werder, der seit 30 Jahren im Aufsichtsrat und davon 23 Jahre als Vorsitzender bei der VR-Bank in Südniedersachsen war, wurde verabschiedet.



Marco Schulz, Vorstandsmitglied des Verbandes bedankte sich für das große Engagement und überreichte von Werder die goldene Ehrennadel des Genossenschaftsverbandes und eine Urkunde als besondere Auszeichnung.



Worte des Dankes und der Anerkennung fand auch der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Reinhard Nowak, der künftig das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden bekleiden wird.



Folkert Groeneveld bedankte sich im Namen des Vorstands für die sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit und den großen Rückhalt und die Unterstützung bei vielen schwierigen Entscheidungen.



Einstimmig wiedergewählt in den Aufsichtsrat wurden Dr. Jens Herbort, Matthias Kumlehn, Christof Möller, Jörg Müller und Dr. Georg Thönnissen. (Thomas Schlenz)