VR-Bank hat bei der Stadtregatta in Hann. Münden die Nase vorn

Von: Thomas Schlenz

Teilen

Starke Leistung: Für das Boot der Mündener Versorgungsbetriebe war erst im Halbfinale Schluss. © Per Schröter

Tolle Stimmung herrschte am Freitag und Samstag auf dem Gelände des Mündener Rudervereins (MRV), der bereits zum zwölften Mal seine Stadtregatta ausrichtete.

Hann. Münden – Zum zweiten Mal nach 2021 siegte das Boot der VR-Bank in Südniedersachsen bei der Mündener Stadtregatta.

Insgesamt 36 Mannschaften und damit 144 Teilnehmer hatten für die zwölfte Auflage dieser weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten und beliebten Breitensportveranstaltung gemeldet. Neben alten Bekannten, die in der Vergangenheit zum Teil kein einziges Rennen versäumt hatten, waren auch wieder einige Neulinge mit dabei wie die Zimmerei Meyer & Surup aus Bühren, die Hausarztpraxis Dobers & Wahl oder die Praxis Kattenbühl von Carsten Hafer. Ebenfalls Regattapremiere feierte ein überfraktionelles Team des Mündener Stadtrates, das aber wie die anderen Neulinge bereits in den Hoffnungsläufen die Segel streichen musste.

Beeindruckend: die Rennstrecke aus der Vogelperspektive. © Per Schröter

In teilweise ganz engen Vor- und Zwischenläufen sowie hoch spannenden Halbfinals, bei denen die Akteure vom Ufer aus von ihren Kollegen, Freunden und Verwandten angefeuert wurden, hatten sich dann die Teams der Polizeiakademie Hann. Münden (mit Alisa Blum, Josi Albers, Jan Spohler, Tim Brübach und Steuermann Ledian Djekovic), der Göttinger Firma Evotec (mit Elvira Sandin, Sanchita Saxena, Krishan Kumar, Florian Tegeler und Steuerfrau Bärbel Wiethoff) sowie der VR-Bank in Südniedersachsen (mit Karin Danz, Andrea Crepon, Holger Habenicht, Benedikt Neupert und Steuermann Jürgen Wenzel) für das Finale qualifiziert. Auf der rund 350 Meter langen Strecke mit fliegendem Start spielten die „Banker“ dann ihre ganze Erfahrung aus und sicherten sich hauchdünn den Sieg vor der Polizeiakademie, die sich wie schon im Vorjahr mit Platz zwei begnügen musste. Dritter mit doch schon einigem Rückstand wurde wie 2022 das Evotec-Team. „Es war wie immer eine großartige Veranstaltung“, zog MRV-Manager und Cheforganisator Thomas Kossert ein rundum positives Fazit. Ein dickes Lob kam von Mündens Bürgermeister Tobias Dannenberg, der die Siegerehrung vornahm. „Das ist einfach eine überragende Veranstaltung. Was der MRV hier Jahr für Jahr auf die Beine stellt, ist etwas ganz Besonderes“, betonte Dannenberg und versprach, im kommenden Jahr selbst „auf jeden Fall“ als Aktiver dabei sein zu wollen.

Tolle Stimmung: Während der Rennen feuerten die Zuschauer auf dem MRV-Vereinsgelände die Aktiven an und sorgten für eine großartige Atmosphäre. © Per Schröter

Einen Sonderapplaus gab es bei der Siegerehrung für die frisch gebackenen Vereinsmeister des MRV, die im Rahmen der Stadtregatta während einer Rennpause ermittelt worden waren. Bei den Frauen hatte sich dabei Charlotte Kanne vor Paula Müller und Julia Kanne durchgesetzt, bei den Männer siegte Ledian Djekovic vor seinem Bruder Lirion Djekovic und Jonas Risse.

Bei der Siegerehrung strahlten die Teams Evotec 1 (von links), VR-Bank in Südniedersachsen und Polizeiakademie Hann. Münden mit den beiden neuen MRV-Vereinsmeistern Ledian Dekovic und Charlotte Kanne um die Wette. © Per Schröter

Bevor Jürgen Wenzel zum Abschluss als Steuermann des Siegerbootes wie bei Ruderern üblich von seinem Team in die kalte Fulda geworfen wurde, dankte Thomas Kossert noch den Zuschauern, die während der Veranstaltung „für eine tolle Atmosphäre“ gesorgt hätten. Sein spezieller Dank ging an die rund Helferinnen und Helfer, die vor und hinter den Kulissen für einen reibungslosen Ablauf sorgten und ohne deren Engagement „eine derart große Veranstaltung gar nicht möglich wäre“. (Per Schröter)

Klare Sache: Auch wenn sie am Start noch gleichauf waren, ließ das Siegerteam der VR-Bank in Südniedersachsen (im Hintergrund) im Finale der Vertretung der Göttinger Firma Evotec nicht den Hauch einer Chance. © Per Schröter