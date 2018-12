Hann. Münden. Vom Vorbereiten des Bodens bis zum Abdichten der beiden Dächer, von der Bepflanzung bis zum Vogelhäuschen: In den beiden neuen Pavillons am stationären Hospiz Hann. Münden stecken ungezählte Stunden ehrenamtliche Arbeit und Sachspenden im Wert von 15 730 Euro.

Als Fundraising-Beauftragte Jutta Nickel am Ende der Bauarbeiten allen Beteiligten dankt, merkt man ihr die Begeisterung über den großen Einsatz der Freiwilligen deutlich an: „Ich möchte mir eine Überschrift wünschen“, sagt sie: „Das waren wir!“

Wie die verschiedenen Firmen und die Berufschüler Hand in Hand auf der Baustelle gearbeitet haben, das hat sie beeindruckt. Roden und planieren, Fläche pflastern und Hütten aufbauen, Dächer abdichten und schlussendlich die beiden Holzhäuschen dann auch noch in genau demselben Farbton streichen, die das Hospizgebäude hat – das waren viele Arbeitsschritte, die von vielen Ehrenamtlichen erledigt wurden. Während andere im superheißen Sommer im Freibad Abkühlung suchten, „haben sich die Jungs hier gegenseitig die Pflastersteine zugeworfen“, beschreibt es Nickel.

Die Schüler der Berufseinstiegsklasse 2 arbeiteten zusätzlich zum Unterricht mit ihren Fachpraxislehrern Martin Schuldes und Horst Hospes auf der Baustelle. Sie halfen nicht nur beim Aufbau, sondern fertigten auch einen Fundamentrahmen an, um das Gefälle auf dem Gelände auszugleichen. Die handfeste Arbeit auf der Baustelle stärke die Sozialkompetenz, so die Lehrer – und für die Schüler ist es auch einfach schön, etwas Dauerhaftes herzustellen, das da nun öffentlich steht und seinen Zweck erfüllt. Für solche gemeinnützigen Aufträge sei die BBS immer offen, das lasse sich immer in den Schulalltag schieben.

Als Jutta Nickel fragte, ob die Berufsschüler vielleicht auch das kaputte Vogelhäuschen reparieren könnte, da baute die Berufseinstiegsklasse 1 gleich sechs neue. Für die Gäste sei es toll, Vögel am Futterhäuschen beobachten zu können, sagt Nickel, „das ist Leben“. Sie sei überall offene Türen eingerannt, sagt Nickel. Die Angesprochenen hätten das Projekt schnell „zu ihrem Baby“ gemacht. Dabei war der ursprüngliche Anlass ein ganz nüchterner: Aus Brandschutzgründen mussten die Müllcontainer weg vom Hospizgebäude. Dafür sollte ein Pavillon her. Und man brauchte noch etwas Abstellplatz. Nach mehreren Monaten Bauzeit stehen dort nun zwei schmucke Gartenhäuschen hinter einem professionell angelegten Vorgarten.

Bei all der praktischen Arbeit war den Freiwilligen stets bewusst, für wen sie hier arbeiten: Das Thema Tod und Sterben ist gegenwärtig. Auch mit den Jugendlichen, die aus verschiedenen Ländern kommen, habe man das in der Berufsschule besprochen, berichten die Lehrer.

Hintergrund

Das Stationäre Hospiz in Hann. Münden ist eine Einrichtung der Gesundheitsdienste Betreuung gGmbH der Arbeiterwohlfahrt. Acht Betten stehen dort zur Verfügung. Im Durchschnitt seien diese zu 80 Prozent ausgelastet. Die Gäste kommen nicht nur aus Hann. Münden, auch aus Hofgeismar oder Eschwege. Das Hospiz wird unterstützt durch die Bürgerstiftung Stationäres Hospiz Hann. Münden, die ein eingetragener, gemeinnütziger Verein ist. Laut Gesetz zahlen die Krankenkassen 95 Prozent der Kosten, fünf Prozent muss die Einrichtung selbst aufbringen. Durch das Spendensammeln und die damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit soll der Hospizgedanke weitergetragen werden, Sterben und Tod aus der Tabuzone kommen. Das Fazit dieses Jahr lautet bereits jetzt: Ziel erreicht. Viele große und kleine Spendenaktionen haben dazu beigetragen. Mit Hilfe von Spenden werden den Gästen auch die kleinen Wünsche erfüllt, die die Krankenkasse nicht bezahlt, beschreibt es Jutta Nickel. Dazu zählen auch Verschönerungen im Haus oder eine Adventsfeier.

Spenden

Spendenkonto: Bürgerstiftung Stationäres Hospiz Hann. Münden e.V., IBAN: DE33 2605 1450 0000 0666 13, BIC: NOLADE21HMU. Weitere Informationen zu der Arbeit des Hospizes gibt es unter der Internetadresse: www.hospiz-hannmuenden.de