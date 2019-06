Weitere Ladestation für E-Bikes

Anlage steht auf dem Dorfplatz in Spiekershausen

+ © privat Die neue Station: Unser Bild zeigt Ortsbürgermeister Hilmar Sengler beim Test. © privat

Spiekershausen. Gute Nachricht für E-Biker: In der Gemeinde Staufenberg gibt es eine weitere Ladestation. Sie befindet sich auf dem Dorfplatz in Spiekershausen. Das Stromtanken ist dort wie an den Ladestationen in Landwehrhagen am Rathaus und am Dorfgemeinschaftshaus in Speele kostenlos. Das zahlt die Gemeinde Staufenberg.