Wer möchte den historischen Packhof in Hann. Münden kaufen?

Kommt selten vor, aber ich bin nun wirklich sprachlos, aber auch entsetzt!, über das, was ich hier lesen muss. werden wir täglich mit Hiobsbotschaften konfrontiert? Ich bin gespannt, ob Herr Fehrensen ein Angebot abgibt.

"Weltfremd" - das ist Politik und Verwaltung in Münden pur. Große Sprünge mit leerem Beutel aber einen auf dicke Hose machen und noch Forderungen stellen. Die Umgestaltung usw. des Packhofes und die "Stehende Welle" waren ja zum Teil aufeinander abgestimmt. Wenn nun ein neuer "Investor" (sollte sich überhaupt einer finden) was ganz anderes vorhat und keine Rücksicht auf dieses Projekt nimmt. Hat sich "die Welle" dann erledigt?...

"Die Stadt weist zudem daraufhin, dass 2006 im Obergeschoss des historischen Packhofs ein Hausschwammbefall festgestellt worden sei."- Und weiter? Was wurde dagegen unternommen? Oder durfte er sich in den ganzen Jahren weiterverbreiten? Also HNA dranbleiben und berichten...