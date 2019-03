Wildkräuter für die Küche

Naturpark Münden lädt für Sonntag, 31. März, zum Sammeln ein

+ © Sibylle Susat Kräuterwanderung: Die Teilnehmer können am Sonntag vielleicht auch Bärlauch sammeln und später in der Küche verarbeiten. © Sibylle Susat

Hann. Münden – Zu einer dreistündigen Kräuterwanderung mit dem Titel „Waldmeister und Co. in Ihrer Küche“ lädt der Naturpark Münden für Sonntag, 31. März, ein. Frühlingskräuter in der Küche bereichern den Speiseplan und sind gesund, heißt es in der Ankündigung des Naturparks.