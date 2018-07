Wildunfallrisiko derzeit erhöht wegen der Paarungszeit der Rehe

Wildunfall auf der B 80: Derzeit haben Rehe ihre Paarungszeit. In dieser Phase sind sie oft unaufmerksam für Reize außerhalb des Waldes.

Hann. Münden/Dransfeld/Staufenberg. Etwa jeder fünfte Verkehrsunfall im Altkreis Münden geht auf eine Begegnung mit Tieren zurück. Zurzeit ist Paarungszeit und damit erhöhtes Risiko.

Die Polizei hat deswegen für eine Projektphase die Landesstraße zwischen Gimte und Hemeln ausgewählt und große Hinweistafeln montieren lassen, um auf die Gefahr durch Wildwechsel hinzuweisen (HNA berichtete).

„Momentan passieren viele Wildunfälle, weil die Rehe ihre Hochzeit, Blattzeit, haben“, sagt Jagdpächter Hans-Dieter Köhler aus Hedemünden. Am vergangenen Sonntag und Montag habe es im Bereich der Bundesstraße 80 bei Hedemünden jeweils einen Unfall mit Rehen gegeben.

Die Zahl der Wildunfälle bewege sich in diesem Jahr ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres, sagt Hauptkommissar Mathias Klausch. 216 Wildunfälle wurden im Vorjahr aktenkundig.

In Kürze wolle man auf der Strecke zwischen Gimte und Hemeln an Leitpfosten am Straßenrand blaue Reflektoren anbringen, die die Tiere vor dem Überqueren der Straße bei Verkehr abhalten sollen.