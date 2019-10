Winterruhe: Nordamerikanische Wasserschildkröte taucht bald ab 

Illegal ausgesetzt

+ © Petra Siebert Bevor sich diese Wasserschildkröte im Schlamm des Sees zur Winterruhe eingräbt, genießt sie noch die Herbstsonne auf einem Ast in dem See. © Petra Siebert

Eine vermutliche nordamerikanische Wasserschildkröte lebt in einem See in Gimte. Sie hält bald Winterruhe.