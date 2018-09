Wird Sohnrey-Straßenschild bleiben?

Dransfeld. Die Heinrich-Sohnrey-Straße umbenennen, weil der Sozialreformer zu sehr mit den Nationalsozialisten zusammenarbeitete, oder alles lassen, wie es ist? In der stadthalle Dransfeld wurde heftig diskutiert.

Die Heinrich-Sohnrey-Straße in Dransfeld solle seiner Meinung nach ihren Namen behalten, aber ein Zusatzschild solle über die Verstrickungen des Heimatschriftstellers mit dem Naziregime aufklären. Diesen Vorschlag machte Dransfelds Bürgermeister Carsten Rehbein (SPD) in einer Infoveranstaltung über das Leben und Wirken des Autors und Sozialreformers.

Rund 150 Zuhörer waren in die Dransfelder Stadthalle gekommen, um sich über Heinrich Sohnrey zu informieren und um ihre Meinung über ihn und den Antrag des Ratsmitglieds Ulrich Maschke (Linke) zu äußern, den Namen Sohnreys aus dem Straßenbild der Stadt zu tilgen.

Die Entscheidung darüber muss der Stadtrat fällen, möglicherweise in seiner Sitzung am 25. Oktober. Vorbereitet werden soll der Antrag vorher im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt am 22. Oktober. Betroffen wären von einer Umbenennung über 200 Anwohner an einer der längsten Straßen Dransfelds.

Die Sohnrey-Experten Dr. Gerd Busse und Dr. Rainer Driever gingen auf das Leben und Wirken des damals wegen seines Engagements für die Landbevölkerung und die Heimatkunde beliebten Sohnreys in der Nazizeit ein. Sie erinnerten daran, dass er im Oktober 1933 mit 87 anderen Schriftstellern das „Gelöbnis für treueste Gefolgschaft für Adolf Hitler“ unterzeichnet hat, obwohl er kein NSDAP-Mitglied war, und dass Hitler ihn 1939 mit dem Adlerschild des Deutschen Reiches ausgezeichnet hat. Sie machten deutlich, wie er mit seinem Werk zu einem Wegbereiter des Nationalsozialismus wurde, völkisch, antisemitisch, antiziganistisch (gegen Sinti und Roma) und wie er sich anpasste.

Als Beispiel nannten sie das 1927 erschiene Buch „Die Geschichte vom schwarzbraunen Mädelein“, das er 1938 bearbeitete und als „Das fremde Blut“ neu auflegte. Drei Jahre nach der Verabschiedung der Nürnberger Rassegesetze ging es in dem Roman um Rassenschande und der Forderung, dass das deutsche Blut rein sein müsse. „Es war Sohnreys Entscheidung, diese Politik zu unterstützen.“

Die Reaktionen im Publikum waren unterschiedlich, teils auch emotional. Sie reichten von „erbärmlich, dass Sohnreys Lebensleistung auf den Nationalsozialismus reduziert“ werde, bis zu Warnungen, dass die Tilgung von Namen eine Auseinandersetzung mit diesen Personen behindere. Die Moderatorin Bettina Sangerhausen musste wiederholt zur Mäßigung mahnen.

Aber es gab auch zahlreiche sachliche Beiträge: Dietmar Lambach, Anwohner der Straße, sagte, es gebe gute Gründe für eine Namensänderung, aber auch für die Beibehaltung. Sollte sich der Rat für eine Änderung entscheiden, plädiere er für eine „Rückbesinnung auf Gemarkungsnamen“. Hubertus Menke, Vorsitzender der Heinrich-Sohnrey-Gesellschaft in Jühnde, lobte: „Das, was sie heute gehört haben, ist das aktuellste der Sohnrey-Forschung.“

