Ein Wolf in Staufenberg?: Wolfsexperte gibt Entwarnung

Angst um Pferde

+ © dpa/ picture alliance/ Sina Schuldt Wolfssichtung in der Gemeinde Staufenberg (Landkreis Göttingen)? Menschen sind verunsichert, der Wolfsexperte des Kreises entwarnt. (Symbolbild) © dpa/ picture alliance/ Sina Schuldt

Ein Wolf soll zwischen Nienhagen und Escherode (Gemeinde Staufenberg) unterwegs sein. Menschen fürchten gefahr für ihre Tiere. Der Wolfsberater des Landkreies Göttingen gibt Entwarnung.

Staufenberg – Treibt sich in den Wäldern um die Staufenberger Ortsteile Nienhagen und Escherode ein Wolf herum? „Ich habe gesehen, wie der Wolf vor mir einen Hirsch über die Straße gehetzt hat“, sagt Jaqueline Koschella.

Staufenberg: Sichtung von Wolf in zwei Ortsteilen

Als Jägerin sei sie sich hundertprozentig sicher, dass es sich bei dem Tier um einen Wolf gehandelt habe. Leider habe sie auf die Schnelle kein Foto machen können. Da sie in der Gegend ein Pferdegestüt betreibe, fürchte sie nun eine Gefahr für ihre Tiere. „Die Tiere können jetzt natürlich weniger draußen sein, vor allem die Fohlen.“ Zur Abwehr könne sie nur ihre Alpaka Hengste einsetzen.

„Derzeit sind uns keine residenten Wölfe, also Wölfe mit einem eigenen festen Revier, in Südniedersachsen bekannt, außer im Harz“, sagt Wolfsberater Jörg Behling. Er könne sich aber vorstellen, dass es sich um einen einzelnen, jungen Wolf handele, der quasi „auf der Durchreise“ sei. Nach den jüngsten Sichtungen in Nordhessen halte er das für nicht ausgeschlossen.

Wolfsexperte zu Sichtung in Staufenberg: „Wölfe können weit wandern“

„Junge Wölfe verlassen ihr Elternrudel und können weit wandern und dann quasi überall im Land auftauchen“, so Behling. Dass Menschen angesichts von Wolfssichtungen besorgt seien, könne er verstehen, besondere Maßnahmen halte er aber für nicht erforderlich.

Sollte man auf einen Wolf treffen, würden ähnliche Verhaltensvorgaben gelten wie bei anderen Wildtieren: „Menschen sind nicht gefährdet, sollten sich aber vernünftig verhalten“, so Behling. „Man sollte sich bemerkbar machen, dabei bedenken, dass Wölfe keine Kuscheltiere sind und man sie insbesondere nicht füttern darf“, sagt Behling weiter. Die niedersächsische Landesjägerschaft kümmere sich um das sogenannte Wolfsmonitoring. Dabei gehe es um die Beobachtung, Aufzeichnung und Erfassung von wild lebenden Wölfen. Für dieses Monitoring sei die Jägerschaft auf Meldungen von beispielsweise Jägern angewiesen. Für den Schutz von Nutz- und Weidetieren sei die Landwirtschaftskammer zuständig, diese sei auch Ansprechpartner, wenn Nutztiere von Wölfen gerissen würden. (Thomas Schlenz)

Wolf kürzlich in Kassel unterwegs Wolfssichtungen und auch Bestätigungen häufen sich in der Region. So wurde am 10. Mai ein Wolf am Blauen See im Habichtswald bei Kassel gesichtet. Das hessische Wolfszentrum in Gießen hatte das fotografierte Tier eindeutig als Wolf identifiziert. Für Menschen, die den umliegenden Wald für die Naherholung nutzen oder auch für Kindergartengruppen gebe es nach der Sichtung keinen Grund für eine Verhaltensänderung, hieß es von den Experten.

Ein Schaf ist auf einer Weide in Volkmarshausen gerissen worden. Das tote Tier wurde im August 2021 auf der Wiese in der Nähe des Waldrands gefunden.

Im Werra-Meißner-Kreis und im Kreis Hersfeld-Rotenburg (beide Nordhessen) gibt es häufiger Wolfssichtungen.