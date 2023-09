Zeitreise durch Rock- und Popmusik bei der Musikshow „Dirty Old Town“ im Erlebnisbad

Von: Per Schröter

Etwa 320 Zuschauer schauten sich die Musikshow „Dirty Old Town“ des Jungen Theaters Göttingen im Erlebnisbad Dransfeld an.

Dransfeld – Eine zweistündige Zeitreise durch die Welt der Rock- und Popmusik erlebten am Freitagabend (01.09.2023) die mehr als 300 Zuschauer im Dransfelder Erlebnisbad bei der Musikshow „Dirty Old Town“ des Jungen Theaters Göttingen (JT).

Es war wirklich etwas Besonderes, was der Verein Dransfelder Kulturlandschaft (DraKula) und der Förderverein des Erlebnisbades da als Veranstalter auf die Beine gestellt hatten.

Eine große Bühne, die extra für diese eine Veranstaltung neben dem Volleyballfeld aufgebaut wurde. Eine Live-Band mit Bläser Trio und sieben Sängerinnen und Sängern, die – mit kleinen schauspielerischen Zwischeneinlagen – Hits von weltbekannten Künstlern wie Aretha Franklin, Nancy Sinatra, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Sting, Sinéad O´Connor, U2, Bonnie Tyler, Mariah Carey und vielen mehr auf diese Bühne zauberten. Gesanglich manchmal nicht ganz auf den Punkt, aber mit so viel Liebe und Gefühl, dass man darüber nur allzu gerne hinwegsah.

Dass die Zuschauerzahl mit rund 320 etwas hinter den Erwartungen der Veranstalter zurückblieb, lag sicher auch an den Witterungsbedingungen. Bei kühlen 16 Grad hatte es bis unmittelbar vor Showbeginn geregnet, was dafür gesorgt haben dürfte, dass nicht allzu viele Kurzentschlossene den Weg in Erlebnisbad fanden.

Decken und Regenponchos bei „Dirty Old Town“

„Ich freue mich dennoch, dass so viele gekommen sind“, meinte JT-Intendant Nico Dietrich, der gleichzeitig auch Vorsitzender des Vereins Dransfelder Kulturlandschaft ist.

Um für alle Fälle gewappnet zu sein, hatten die Organisatoren sogar gratis Decken und Regenponchos für das Publikum zur Verfügung gestellt, die dann aber glücklicherweise doch nicht benötigt wurden.

Und so durften sich am Ende alle Beteiligten über eine rundum gelungene Veranstaltung freuen – speziell der Verein DraKula und der Förderverein des Erlebnisbades, denen die Einnahmen vom Getränkeverkauf zugutekamen.