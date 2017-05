Zwei Verletzte bei Unfall auf Schedebrücke nahe Hemeln

Hann. Münden. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend auf der Landesstraße 561 zwischen Gimte und Hemeln.

An der Schedebrücke (am Eichhof), stießen beim Herausfahren aus einem Seitenweg zwei Fahrzeuge zusammen. Zwei Menschen wurden in eine Göttinger Klinik gebracht, die Fahrzeuge stark beschädigt. Neben dem Rettungsdienst waren die Ortsfeuerwehren aus Gimte und Hemeln mit 20 Leuten im Einsatz.

Die Straße war beidseitig voll gesperrt. Noch während die Feuerwehrleute mit Verkehrssicherheitsmaßnahmen beschäftigt waren, kam die Meldung eines Zimmerbrandes in der Polizeiakademie. Dazu wurde ein Teil der Feuerwehrleute abgezogen, einige blieben an der Unfallstelle, bis die Straße wieder frei gegeben wurde.

