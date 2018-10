Zwischen Seen und dunklen Wäldern

Hann. Münden. Der Naturschutzbund (Nabu) Hann. Münden lädt für Donnerstag, 25. Oktober, zu einem Filmabend mit dem Thema „Masuren – Natur und Kultur erleben in Nordost-Polen“ ein. Werner Rohlmann, Natur- und Dokumentarfilmer, präsentiert an diesem Abend seinen neuesten Film.

Beginn ist um 19.30 Uhr im Rittersaal des Welfenschlosses in Hann. Münden. „Zu den schönsten und in ihrer Ursprünglichkeit einmaligen Landschaften gehört ohne Zweifel in Polen das ehemalige Ostpreußen und dort insbesondere Masuren, das Land der stillen Seen und dunklen Wälder, Rückzugsgebiete für Wisente, Wölfe, Wildpferde und viele andere seltene Tierarten“, heißt es in der Ankündigung. Der Film ist in einer Drehzeit von fünf Jahren entstanden und ausgezeichnet mit dem „Goldenen Schmetterling“, 1. Preis, beim Bundesfilmfestival Natur sowie mit dem 2. Preis und dem Publikumspreis bei den Niedersächsischen Autoren-Film-Festspielen Nord. Auch ansonsten kann der Naturfilmer aus Bördel auf eine ganze Reihe Preise zurückblicken: Goldene Filmspule - FVG Göttingen 1. Preis und Publikumspreis - Niedersächsische Filmfestspiele Gold-, Silber- und Bronzemedaillen - Bundesfilmfestspiele ZDF - Naturfilmpreis Obelisk beim BDFA-Bundesfilmfestival.

Kartenvorverkauf unter www.wero-naturfilm.de/tickets, Werner Rohlmann, Tel. 0 55 02/94 40 73, Buchhandlung Winnemuth, Burgstraße 43-45, 34346 Hann. Münden. Der Eintritt für Erwachsene kostet neun Euro, ermäßigt acht Euro (Schüler/NABU-Mitglieder). An der Abendkasse zahlen Erwachsene zehn Euro, ermäßigt neun Euro (Schüler/Nabu-Mitglieder), Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt.

Filmausschnitt unter www.wero-naturfilm.de, Facebook: Werner Rohlmann