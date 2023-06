Experte über Schlepplift am Hohen Gras: „Das ist ein eklatanter Mangel“

Von: Bastian Ludwig

An diesem Querträger hingen die Stahlseile des Schleppliftes: Der neue Betreiber musste den Träger für eine fünfstellige Summe austauschen lassen. © Bastian Ludwig

Der Schlepplift am Hohen Gras wurde über Jahre hinweg trotz eklatanten Sicherheitsmangels betrieben (HNA berichtete). Darüber sprachen wir mit einem Experten für Seilbahnen und Lifte.

Kassel - Bei seinen Prüfungen hatte der Tüv Hessen 2017, 2019 und 2021 auf sicherheitsrelevante Rostschäden hingewiesen. Dennoch blieb der damalige Betreiber untätig. Auch die Aufsichtsbehörde beim Regierungspräsidium Kassel nahm dies nicht zum Anlass, dem Lift die Betriebserlaubnis zu verweigern. Erst der neue Eigentümer, der mit dem Lift außerhalb der Skisaison auch Mountainbiker transportieren will, stellte den Schaden nun fest. Darüber sprachen wir mit Wilfried Däuber vom Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte.

Der Querträger einer Liftstütze der Schleppliftanlage am Hohen Gras war so stark korrodiert, dass ein Loch im Träger entstanden war. Haben Sie so etwas schon einmal gesehen?

Dies ist ein eklatanter Mangel. Man findet sicherlich auch bei uns in Bayern alte Anlagen. Aber so einen Mangel habe ich hier noch nicht gesehen. Meist sind es kleinere Mängel, die bei den Prüfungen während der Revisionszeiten festgestellt werden und vor Betriebsaufnahme zu beheben sind.

Welche Sicherheitsvorgaben gelten für Lifte?

Wir leben im Föderalismus. Jedes Land hat sein eigenes Seilbahngesetz, insofern gibt es Abweichungen bei den Bestimmungen. Für die Genehmigung eines Schleppliftes sind in Bayern die technische Seilbahnaufsicht und die Landratsämter zuständig. Die erteilen die Bau- und Betriebsgenehmigungen. Im Bayrischen Eisbahn- und Seilbahngesetz steht, dass alle zwei Jahre eine zugelassene Sachverständigenstelle die Anlagen zu prüfen hat. Es ist genau festgelegt, welche Institutionen dies dürfen und wer welchen Typ von Seilbahnen prüfen darf.

Ähnliches regelt das Hessische Seilbahngesetz. Auch hier ist die zweijährige Prüfung durch einen Sachverständigen vorgeschrieben. Dennoch hatte die Anlage trotz des Mangels eine Betriebserlaubnis.

Die Sachverständigen bringen eine Plakette an, auf der das Prüfdatum vermerkt ist. Diese ist nicht vergleichbar mit einer Tüv-Plakette am Auto. Maßgeblich ist vor allem der Prüfbericht. In diesem dokumentiert der Sachverständige, ob die Anlage betriebssicher ist oder nicht. Darin kann auch vermerkt sein, dass eine Anlage erst betriebssicher ist, wenn der Mangel A, B, C vor Betriebsaufnahme behoben ist. So lange darf der Lift nicht benutzt werden.

Experte für Seilbahnen: Wilfried Däuber © privat

Die Korrosionsschäden am Kasseler Lift waren in allen Tüv-Berichten seit 2017 vermerkt. Hätte der Tüv nicht handeln müssen?

Der vom Liftbetreiber beauftragte Sachverständige dokumentiert die Schäden lediglich. Er ist aber nicht verpflichtet, die Seilbahnaufsicht über Mängel zu informieren. Der Betreiber muss die Berichte an die zuständige Aufsichtsbehörde weiterleiten. Dort muss entschieden werden, ob die Betriebserlaubnis weiter erteilt wird. Eine Stilllegung kann nur die Aufsichtsbehörde verfügen.

Die zuständige Aufsichtsbehörde ist für Kassel das Regierungspräsidium. Dieses hat die Berichte nicht zum Anlass genommen, dem Lift die Betriebserlaubnis zu entziehen.

Wenn der Mangel schon mehrfach in den Berichten vermerkt war und der Liftbetreiber nicht nachgewiesen hat, dass die Schäden komplett behoben sind, hätte die Behörde in Bayern reagiert.

Welche Verantwortung trägt der Betreiber?

Wenn ich als Betreiber einen Mangel habe und den Schaden nicht behebe, bin ich immer mitverantwortlich – selbst wenn die Aufsichtsbehörde nicht reagiert. Wenn der Betreiber den Lift dennoch in Betrieb nimmt, handelt er fahrlässig oder sogar grob fahrlässig. Ein solch offensichtlicher Schaden hätte meines Erachtens auch unabhängig von der Tüv-Prüfung vom Betreiber gemeldet werden müssen. In Bayern ist jährlich eine Bauwerksprüfung durch den Betreiber vorgeschrieben. Stützen und Fundamente müssen per Augenschein, aber auch mechanisch geprüft werden. Anschließend muss der Betreiber diese Prüfung gegenüber der Seilbahnaufsicht bestätigen.

Zur Person: Wilfried Däuber (67) war 20 Jahre lang, bis 2020, Betriebsleiter und Prokurist bei der Berchtesgadener Bergbahn AG. Heute ist er im Auftrag des Seilbahnausschusses deutscher Normenkoordinator für Seilbahnnormen. Däuber lebt in Bischofswiesen im Berchtesgadener Land. Sein Vater Friedl Däuber wurde 1932 Skiweltmeister.

Das sagt das RP Kassel: Ein Sprecher der zuständigen Aufsichtsbehörde, des RP Kassel, teilt auf HNA-Anfrage mit, dass der damalige Betreiber sowohl 2017 als auch 2019 Reparaturen am Lift vorgenommen und diese auch gegenüber dem RP Kassel dokumentiert habe. Teilweise sei auch von der Behörde direkt mit dem Tüv Kontakt aufgenommen worden. Der Tüv-Prüfbericht aus Dezember 2021 sei nicht beim RP Kassel vorgelegt worden. Der Lift sei aber in der Saison 2019/ 2020 auch nur für einen Tag in Betrieb gewesen und seitdem nicht mehr. Der ehemalige Betreiber sei vor Übersendung des letzten Prüfberichts an die Aufsichtsbehörde verstorben. Es sei dem RP Kassel allerdings bereits seit längerem bekannt, dass ein Verkauf der Anlage geplant war. Der Käufer der Anlage müsse nun einen Antrag auf Betriebsgenehmigung mit neuem, aktuellem Nachweis der Betriebssicherheit stellen. Da die Anlage künftig auch Mountainbikes transportieren solle, sei auch dies in die sicherheitstechnische Überprüfung einzubeziehen. Darüber hinaus habe die Aufsichtsbehörde den Fall am Hohen Gras aber nun zum Anlass genommen, nochmals eine Durchsicht der vorliegenden Prüfberichte vergleichbarer Anlagen zu veranlassen. (Bastian Ludwig)