Ikea bekennt sich zu „Guerilla Marketing“– Aktion auf dem Friedrichsplatz

Werbeaktion

+ © KATJA RUDOLPH Inzwischen sind sie weg: Die Stadt Kassel hat die roten Werbebänke am Freitag entfernt. © KATJA RUDOLPH

Da, wo sonst die gewohnten roten Bänke auf dem Friedrichsplatz stehen, haben jetzt Holzbänke von Ikea für Aufsehen gesorgt.

Kassel – Das Rätsel um die falschen roten Bänke auf dem Friedrichsplatz ist gelöst. Darüber, dass die beliebten roten Bankreihen vom Friedrichsplatz verschwunden sind, hatten wir schon berichtet. Stattdessen standen dort zuletzt nur drei rote Holzbänke von Ikea, versehen mit einer Werbebotschaft. Seit gestern Vormittag sind auch diese roten Sitzgelegenheiten verschwunden. Die Stadt Kassel hatte sie entfernt, nachdem die HNA sich nach den verrückten Bänken erkundigt hatte.

Unklar war bis dato aber, was es mit den Bänken des schwedischen Möbelhauses auf sich hat. Eine entsprechende Anfrage der HNA an Ikea war am Donnerstag unbeantwortet geblieben. Deshalb fragen wir nochmals: Was war denn da los? Oder anders ausgedrückt: Suchst Du noch oder sitzt Du schon?

Patrick De Rose, Leiter der Kasseler Ikea-Niederlassung, lieferte gestern die Antwort. Man habe die Bänke vor zwei Wochen auf dem Friedrichsplatz aufgestellt. „Wir hatten die roten Bänke, die dort sonst immer stehen, auch vermisst.“ Wie berichtet, hatte die Stadt die Originalbänke wegen der Sommerkonzerte an den Rand des Platzes unter die Linden versetzt. Dort sollen sie wegen weiterer Veranstaltungen noch bis September stehen bleiben.

+ Patrick De Rose Ikea Kassel © Oschmann, Sabine

Also rückte Ikea die eigenen Bänke an deren Stelle. De Rose spricht von einer „Guerilla-Aktion“, wie man sie bei Ikea gern mal mache. Tatsächlich gab es in Kassel schon mehrere Beispiele dafür: Neben einer Kissenschlacht auf der Karlswiese zählt dazu der in Gelb und Blau angestrahlte Herkules, mit dem Ikea Kassel 2020 zu seinem 40. Geburtstag Aufsehen erregt hatte. Genehmigt war die Aktion ebenso wenig wie die Aufstellung der Werbebänke.

„Wir achten immer darauf, dass wir nichts beschädigen, aber ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen“, sagt der Kasseler Ikea-Chef. Die Aktion sei mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Man hätte die Bänke in den nächsten Tagen ohnehin wieder abgeholt, versichert De Rose. Das hat nun die Stadt erledigt. Will Ikea seine Bänke jetzt zurück? Er werde sich mal erkundigen, wo sie jetzt stehen, sagt der Kasseler Filialleiter. Aber man sei gern bereit, die Bänke für einen guten Zweck zu spenden.

Als Wiedergutmachung für die nicht genehmigte Herkules-Werbung hatte Ikea seinerzeit die Nachpflanzung von 800 Bäumen im Bergpark finanziert. Und was macht jetzt die Stadt Kassel? Bei der Aktion handele es sich um eine unerlaubte Sondernutzung, die als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden könne, teilte ein Sprecher mit. Das Ordnungsamt sei aktuell damit befasst, den oder die Verantwortlichen der Aktion zu ermitteln. Wir hätten da einen Tipp. (Katja Rudolph)