Im VW-Werk in Baunatal droht Kurzarbeit – Lieferprobleme in Slowenien

Von: Sven Kühling

Vom Lieferengpass betroffen: Mitarbeitern im VW-Werk Kassel in Baunatal – etwa im Getriebebau droht ebenfalls Kurzarbeit. Das Bild entstand nach der jüngsten Betriebsversammlung am Standort. © Sven Kühling

Das Hochwasser in Slowenien im Bereich eines VW-Zulieferers hat möglicherweise auch Auswirkungen auf die Arbeit im VW-Werk Kassel in Baunatal.

Baunatal – Nachdem bereits mehrere Autowerke von Volkswagen – darunter auch das Stammwerk Wolfsburg – Kurzarbeit angemeldet hatten oder sogar ganze Produktionslinien stoppen wollen, erwägt das nordhessische Komponentenwerk Schichten ausfallen zu lassen und gegebenenfalls Kurzarbeit anzumelden. Das bestätigte ein Werksprecher am Dienstag auf Anfrage der HNA.

Hochwasser in Slowenien wirkt sich auch auf VW-Werk in Baunatal aus

„In Folge des Hochwassers in Slowenien ist ein Unterlieferant für Motorkomponenten zurzeit nur eingeschränkt lieferfähig“, sagt der Sprecher. Im Laufe des Septembers sei damit zu rechnen, dass nicht alle Teile- und Fahrzeugwerke ausreichend beliefert werden können. Es sei daher mit Produktionsausfällen zu rechnen. So passe der Standort in Kassel die geplante Fahrweise in der Fertigung der Direktschaltgetriebe an „und steuert die Schichten der einzelnen Produkte analog zu den Abrufen der fahrzeugproduzierenden Werke“.

Und was heißt das konkret für die Mitarbeiter am Standort? Dazu sagt der Sprecher: „Es werden vereinzelt Schichten in der Fertigung entfallen. Um im Bedarfsfall flexibel reagieren zu können, prüft Volkswagen die rechtlichen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Kurzarbeit.“

Keine weiteren Erkenntnisse hat Carsten Büchling, Vorsitzender des VW-Betriebsrates in Baunatal. Zum Zeitpunkt der Einschränkungen könne er noch nichts sagen. „Ich möchte auch gerne wissen, wann es losgehen könnte“, sagt Büchling. „Was wie kommt, ist derzeit noch nicht bewertbar.“

Betriebsrat kennt die Anmeldung von Kurzarbeit bei VW in Baunatal schon

Angemeldet werden müsste Kurzarbeit vom Arbeitgeber – mit Zustimmung des Betriebsrates. Während der Corona-Pandemie war das auch im Werk Kassel immer wieder der Fall. „Wir sind schon geübt darin“, sagt Carsten Büchling.

Den vom Werkmanagement angekündigten Überlegungen zum Entfall von Schichten und zur Kurzarbeit habe die Arbeitnehmervertretung grundsätzlich zugestimmt, berichtet er weiter. Damit sei aber noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Laut Betriebsrat meldet VW Kurzarbeit für seine Werke zentral in Gifhorn an.

Im Stammwerk Wolfsburg sollen ab dem 11. September vereinzelt Schichten entfallen. Andere Werke des Konzerns sind weitaus stärker betroffen. In Portugal werde ein VW-Werk als Folge der Hochwasserschäden in Slowenien zwei Monate schließen, hieß es jetzt am Rande einer Feierstunde für VW-Auslerner in Baunatal. An dem portugiesischen Standort würden normalerweise 1000 Autos pro Monat gebaut. (Sven Kühling)

