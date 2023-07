Löwin in Berlin entlaufen: Diese Tiere waren in unserer Region ausgebüxt

Von: Marie Klement

Känguru Karlchen war liebestoll, als es vor einigen Jahren ausbüxte. © Benedikt Dittrich

In Berlin suchen Einsatzkräfte fieberhaft nach einer Löwin. Auch in Nordhessen und Südniedersachsen haben schon mehrfach entlaufene Wildtiere für Schlagzeilen gesorgt. Ein Überblick.

Kassel - Ausgebüxte Pferde und Kühe gehören beinahe zum Alltag in unserer Region. Es gab aber auch schon einige Exoten auf Abwegen, die für größere Einsätze gesorgt haben.

Braunbär biss Polizisten in Kassel

So wie etwa zwei Braunbären, die 2009 in Kassel von einem Zirkusgelände stiften gingen. Ungefährlich war das nicht, denn Bärendame Nena biss damals einem alarmierten Polizisten nahe der B83 unweit des Kreisels in die Wade, als dieser versuchte, die Tiere zu zurückzudrängen, bevor sie Richtung Straße oder Haltestelle laufen konnten. Die Geschichte ging nicht gut aus. Zumindest nicht für die 180 Kilogramm schwere Nena: Sie wurde von dem Polizeibeamten erschossen, nachdem sie ihn angegriffen hatte. Nenas Schwester Katja, die ebenfalls ausgebüxt war, wurde dagegen von einem Tiertrainer eingefangen. Eine dritte Bärenschwester - Petra - war im Käfig geblieben.

Ein Bär wurde, nachdem er einen Polizist in die Wade gebissen hatte, erschossen, der andere Bär wurde wieder eingefangen. © Pia Malmus

Zirkusbär schwamm durch die Fulda

Braunbär Shirley ging in Hann. Münden stiften. © Oliver Keppler

Die ersten Bären, die in der Region ausgebüxt waren, waren die Bärenschwestern freilich nicht. 2007 sorgte Zirkusbär Shirley für einen Polizeieinsatz. Der 200 Kilogramm schwere Braunbär war seinen Pflegern auf dem Hann. Mündener Rattwerder entwischt. Der Bär marschierte einen Kilometer an der Fulda entlang, schwamm zwischendurch mehrmals im Wasser. Ein Polizist gab Warnschüsse ab, Shirley ließ sich trotzdem nicht stören. Tierpfleger aus dem Zirkus schafften es schließlich, den Bären an einem Pfosten am Flussufer anzubinden. Doch damit war das Problem nicht gelöst. Denn der Bär war zu aufgeregt. Nicht einmal seine Tierpfleger ließ er an sich ran. Erst als die Göttinger Berufsfeuerwehr mit einem Betäubungsgewehr anrückte, gelang es, den Bären ruhig zu stellen. Mit einem Traktor wurde er dann zurück zum Zirkus gefahren. Bilanz: keine Verletzten, nur ein Bär auf Drogen. Wie der Bär ausbüxen konnte, ist unklar.

Kamele in Kassel auf dem Weg zur Autobahn

Wurden wieder eingefangen: Die entlaufenen Kamele und Dromedare. © Lothar Koch

Ebenfalls glimpflich ausgegangen war ein Vorfall 2008 in Kassel. Zwei Kamele und vier Dromedare, alle ebenfalls Zirkustiere, hatten damals für einen Polizeieinsatz auf der Bundesstraße 83 gesorgt. Drei Jugendliche hatten ein Gatter geöffnet. Die Tiere entwischten daraufhin und liefen Richtung Autobahn. Der Polizei gelang es aber, sie in Höhe der Messehallen zum Umdrehen zu bewegen. Danach wurden sie von Zirkusmitarbeitern eingefangen.

Liebestolles Känguru auf Abwegen

2014 büxte Känguru Karlchen aus Niedenstein im Schwalm-Eder-Kreis von zu Hause aus. Das Tier sprang über einen Zaun und konnte erst nach mehreren Tagen mithilfe eines Tierarztes und eines Betäubungsblasrohrs eingefangen werden. Abgebauen war Karlchen vermutlich, weil er „liebestoll“ war, wie seine Besitzerin damals sagte. Während das Wallaby-Männchen sonst immer handzahm und zutraulich gewesen war, hatte es sich in Freiheit zunächst nicht anlocken lassen. Erst als seine Besitzer im Wald einen Platz mit seinen Lieblingssachen aufgebaut hatten, konnte Karlchen gefangen werden: Seinem Plüsch-Kuscheltiger, Maiskolben, Zwieback und Walnusskernen konnte er nicht widerstehen.

Soldaten flüchteten vor zahmen Keiler

Benni in seinem Gehege. Er liebte aber auch die Freiheit. © Dominik Großpietsch

Etwas kleiner und nicht ganz so exotisch sorgte auch Benni mehrfach für Schlagzeilen im Schwalm-Eder-Kreis: Der zahme Keiler aus Ungedanken entwischte seinen Besitzern nicht nur einmal. 2009 büxte das 100 Kilogramm schwere Wildschwein zum wiederholten Male aus. Dabei jagte er einer Anwohnerin einen gehörigen Schrecken ein, als es plötzlich in ihrem Garten stand. Von dort lockte sein Herrchen den Süßigkeiten liebenden Benni nach Hause – mit Leckerlis.

Ein Jahr zuvor war Benni gleich mehrere Wochen auf eigene Faust unterwegs. Dabei verfolgte er auch einige Soldaten in Fritzlar. Diese waren an der Eder joggen, als sie plötzlich das Wildschwein verfolgte. Die Männer hatten noch versucht, den Keiler zu verscheuchen, das zutrauliche Tier machte aber keine Anstalten, zu verschwinden. Die Soldaten retteten sich daraufhin auf die Halfpipe auf der Skateboard-Anlage. Ein Anwohner informierte die Polizei und die den Besitzer, der das Tier einfing.

Auch diese Tiere schafften es in die Zeitung

Im August 2000 hatte Elefantendame Benjamin, auch Baby genannt, eine Frau aus Melsungen mit dem Rüssel krankenhausreif geschlagen. Der Elefant war damals auf einer Wiese neben einem Zirkusgelände untergebracht. Als sich die Frau dem Tier näherte, versetzte es ihr einen Schlag.

In Bad Karlshafen verirrte sich 2016 ein Wildschwein in die Wesertherme und hüpfte ins Schwimmbecken. Allerdings war es nirgends ausgebrochen, sondern kam aus dem Wald, schwamm erst durch die Weser und verirrte sich dann ins Bad.

