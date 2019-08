Frontal gegen Unterführung: 21-jähriger Grebensteiner schwer verletzt 

10.000 Euro Schaden

Grebenstein. Ein junger Udenhäuser wurde am Samstagabend bei einem Unfall in Grebenstein schwer verletzt. Gegen 21.30 Uhr war der 21-Jährige mit seinem Kombi gegen eine Mauer an der örtlichen Bahnunterführung frontal geprallt.