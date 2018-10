25 Plätze lindern Bad Karlshafener Kita-Not

Bad Karlshafen. Verwaltung und Bürgermeister hatten das Problem regelrecht verschlafen. Und in der Politik hatte es auch niemand so recht erkannt. Jetzt gibt es in Bad Karlshafen Abhilfe bei der Kindergartenplatznot.

Erst nachdem der Pfarrer der Kirchengemeinde, die Trägerin der Kindergärten ist, im Sommer 2016 darauf aufmerksam machte, brach hektisches Treiben im Rathaus und in der Stadtverordnetenversammlung aus: Den sich in jenen Tagen anbahnenden dramatischen Mangel an Kindergartenplätzen galt es so schnell wie möglich zu beheben.

Und tatsächlich: Schon zum Jahresende 2016 wurden entsprechende Beschlüsse zum Neubau von Kindergartenplätzen gefasst. Nun, zwei Jahre später, ist es endlich soweit: Im Kindergarten Arche Noah im Stadtteil Karlshafen konnte ein neuer Anbau in Betrieb genommen werden. Es wurde zusätzlicher Platz für 25 Kinder geschaffen.

„Die Situation hat sich gegenüber von vor zwei Jahren jetzt deutlich entspannt“, sagte Bürgermeister Marcus Dittrich am Freitagmorgen bei der Ortsbesichtigung. Und Pfarrer Daniel Fricke weist darauf hin, dass nunmehr nur noch zehn Kinder auf der Warteliste stehen. Vor zwei Jahren waren es noch weit über 20 Kinder.

Die Außenanlage ist zwar noch nicht ganz fertiggestellt und auch die Isolierung der Außenwände fehlt noch, doch im inneren präsentiert sich der Anbau hell, geräumig und funktional. Und den Kindern scheint es zu gefallen, sie fühlen sich in den Licht durchfluteten Räumlichkeiten wohl.

Nach ausgiebiger Standortsuche und Prüfung von Alternativen haben man festgestellt, dass der Anbau an das bestehende Gebäude auf dem vorhandenen Gelände die beste Lösung gewesen sei, sagt Architekt Michael Plessmann. Das gelte für die Baukosten ebenso wie für den Personalschlüssel und die Betriebskosten. War die Mindestbedingung für den Neubau die Schaffung eines Gruppenraumes, eines Bades und eines Ankleideraumes gewesen, so habe durch die Verbindung mit dem vorhandenen Gebäude zusätzlich ein Atrium, ein Innenhof sowie ein Raum für das Personal geschaffen werden können.

Allerdings: Die veranschlagten Baukosten von 329 000 Euro werden wohl nicht ganz eingehalten werden können, sagt Bürgermeister Dittrich. Die derzeitige Hochkonjunktur am Bau habe steigende Preise zur Folge.

An den Gesamtkosten beteiligt sich die evangelische Kirche zu zehn Prozent. Aus dem Investitionsprogramm zur Kinderbetreuung des Bundes fließen insgesamt 160 000 Euro und der Landkreis Kassel gibt 13 000 Euro dazu.

Zehntscheune wird Kita

Da der Mangel an Kita-Plätzen in Bad Karlshafen mit dem Neubau an der Arche Noah noch nicht ganz behoben ist, soll auch die Zehntscheune in Helmarshausen zur Kita ausgebaut werden. Hierfür hat die Stadt bereits eine Förderzusage des Bundes in Höhe von 800 000 Euro erhalten. Mit dem Bau werde nächstes Jahr begonnen, sagt Pfarrer Fricke. Mit der Fertigstellung sei Ende 2019 zu rechnen.