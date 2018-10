Ausbau und Sanierung der Immenhäuser Lungenfachklinik liegen im Zeitplan 

Der Erweiterungsbau der Immenhäuser Lungenfachklinik liegt weiter auf Kurs. Zum 1. April 2019 soll der Klinikbetrieb in die neuen Räume umsiedeln.

Geschäftsführer Wilfried Gründel ist zufrieden: Sowohl Zeit- als auch Kostenplan für den Erweiterungsbau der Immenhäuser Lungenfachklinik werden derzeit eingehalten. Angesichts der guten Konjunktur im Baugewerbe sei das längst nicht selbstverständlich, sagt Gründel.

18 Millionen Euro investiert die Klinik in den Anbau, der auf vier Stockwerken etwa 3000 Quadratmeter Fläche zusätzlich bieten wird. Dort werden Behandlungs- und Patientenzimmer geschaffen. Im Untergeschoss gibt es künftig Räume für die Hauswirtschaft. Und in einer Stahlkonstruktion auf dem Dach des Neubaus wird die neue Technikzentrale untergebracht.

Die beteiligten Baufirmen seien sehr verlässlich gewesen. Außerdem habe es keine Insolvenz gegeben. Das seien Verzögerungsfaktoren, auf die man als Bauherr keinen Einfluss hat, erklärt der Geschäftsführer. Und ist sichtlich froh, dass auf der Immenhäuser Großbaustelle alles planmäßig läuft.

Die beiden unteren Stockwerke sind bereits gestrichen. Drinnen läuft der Innenausbau. Noch hängen lange Leitungen an der Decke, die in den nächsten Wochen hinter Trockenbaudecken verschwinden. Gründel geht davon aus, dass auch die letzten noch ausstehenden Arbeiten den Plan nicht mehr durcheinanderbringen. 96 Prozent aller Gewerke sind bereits ausgeschrieben. Die letzten vier „werden die Kostenkalkulation nicht zerreißen“, ist der Geschäftsführer optimistisch.

20 Kilometer Leitungen

Neben dem Erweiterungsbau werden vier Millionen Euro in die Sanierung des alten Kliniktraktes investiert. Dort entsteht unter anderem eine neue Küche. Zum Jahresende sollen die Bauarbeiten im Wesentlichen abgeschlossen sein. Die Patienten könnten dann noch nicht einziehen, sagt Gründel. Zunächst ständen erst „jede Menge Prüfungen“ an. Allein 20 Kilometer Leitungen wurden in dem Trakt verlegt. Sie müssen geprüft werden, ob sie richtig angeschlossen sind. Die Brandmeldeanlage sowie die weiteren Brandschutzeinrichtungen werden vom Landkreis unter die Lupe genommen.

Der Geschäftsführer geht davon aus, dass der Klinikbetrieb zum 1. April 2019 in die neuen Räume umsiedeln kann. Das werde natürlich patientenschonend geschehen, so Gründel. Für die Mitarbeiter werde die Umsiedlung noch einmal „ein Kraftakt, aber sie freuten sich darauf. Dann gebe es noch einige Tage „Karenzzeit“ sagt Gründel, um „gegebenenfalls die letzten Fehler auszumerzen“.

+ Der Erweiterungsbau der Lungenfachklinik: Die Stahlkonstruktion auf dem Dach nimmt die Technikzentrale auf. © Bernd Schünemann

Auch die Klinkküche wird erneuert

Mit dem Neubau steht auch dem Küchenpersonal noch ein Kraftakt bevor. Die bestehende Küche im Altbau wird komplett erneuert, kündigt Geschäftsführer Wilfried Gründel an. Dazu werden provisorische Küchenräume im Anbau errichtet. Für diese Zeit müssen die etwa 20 Mitarbeiter zusammenrücken. In der Übergangszeit stehen ihnen nur 150 statt der 300 Quadratmeter in der alten Küche zur Verfügung. Die alte war 1990 letztmals saniert worden. Die Klinikleitung muss jetzt neue Anforderungen, unter anderem in der Hygiene, erfüllen und die Arbeitsbedingungen neuen Standards anpassen.

Außerdem hat sich seit den 1990er-Jahren die Zahl der Essen deutlich erhöht. Damals versorgte die Klinikküche etwa 120 Patienten. Seither hat sich die Zahl der Portionen verdreifacht, sagt Gründel. Die Küche versorgt neben der Klinik die Pflegeheime der Philippstiftung, die Immenhäuser Schulen sowie Kindergärten. 350 Portionen werden täglich hergestellt. Die Küche arbeite möglichst mit heimischen Produkten. Im Oktober 2019 wird die neue Küche spätestens einsatzbereit sein. Dann sind die alten Küchenräume entkernt und wieder hergerichtet. Maximal ein halbes Jahr soll die provisorische Küche genutzt werden.