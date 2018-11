Außergewöhnliches bei den Adventsbasaren in Immenhausen und Reinhardshagen

+ Statteten sich für die Adventszeit aus: Die drei Reinhardshägerinnen (Mitte, von links) Inge Dörbaum, Auguste-Luise Joost und Ilse Andrecht stöberten gemeinsam beim Bazar im Turmhaus der alten Eisenhütte.

Immenhausen/Reinhardshagen Gleich zwei optimale Gelegenheiten sich für den Heiligabend mit Geschenken auszustatten, boten vorweihnachtliche Adventsbasare in Reinhardshagen und Immenhausen. Sowohl an der Weser in der gemütlichen Vereinsstätte des örtlichen Spinnstubenvereins in der Eisenhütte als auch im Immenhäuser Pflegeheim, der Philippsstiftung, gab jede Menge außergewöhnliche Artikel zu entdecken.