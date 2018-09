Veckerhagen. Unbekannte haben auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Veckerhagen einen grauen Mazda beschädigt.

An dem Auto waren laut Polizei am Samstag gegen 11.15 Uhr im Vaaker Weg eine Delle und Lackschäden entstanden. Die Beamten gehen davon aus, dass die Schäden durch ein anderes Auto beim Ein- oder Ausparken verursacht wurden. Hinweise nimmt die Polizei in Hofgeismar unter 056 71/9 92 80 entgegen.

Rubriklistenbild: © Friso Gentsch/dpa