Auf Mördersuche in Bad Karlshafen: Neue Smartphone-App und neues Buch

Von: Thomas Thiele

Auf Mördersuche in Bad Karlshafen: Tanja Marx, die das Projekt umgesetzt hat, und der Auszubildende Tim Gunkel haben die mysteriöse Rätseltour schon getestet. © Nina Fremder/NH

Ein mysteriöser Kriminalfall hält ab sofort Bürger und Besucher der Barockstadt auf Trab, denn Bad Karlshafen hat seinen ersten eigenen Stadtkrimi.

Bad Karlshafen – Per App oder Spielbuch können Krimi- und Rätselfreunde auf Spurensuche rund um den Barockhafen gehen. Hier die wichtigsten Fakten:

Wer hat das Spiel gemacht und warum?

Tanja Marx von der Tourist Information Bad Karlshafen hat das Projekt angestoßen und umgesetzt. Mit der Kasseler Agentur von Leonie Mimpen-Becker, der Gründerin der Stadtkrimis (stadtkrimis.de), habe man sich des Themas Orffyreus angenommen, das mit dem Krimispiel nun endlich in Bad Karlshafen erlebbar wird. „Endlich ist es so weit“, freut sich Tanja Marx. Denn es geht um einen lange Zeit kaum noch bekannten Erfinder aus der Stadt, Johann Bessler oder Orffyreus, der einst mit einem Perpetuum Mobile für großes Aufsehen sorgte.

Um was konkret geht es bei dem Krimi?

Gesucht wird der Mörder von Besslers Nachfahr Max, einem aufstrebenden Erfinder, der eine weiterentwickelte Energiemaschine präsentieren wollte. Aber was ist passiert? Welche Hinweise lassen sich finden? Wen kann man von der Liste der Verdächtigen streichen? Und von welchem Bessler-Rad ist die Rede? All diese Fragen müssen die Hobby-Ermittler beantworten, um an Ende Max’ Mörder zu überführen.

Was muss man dabei tun?

Es gilt verschiedene Aufgaben zu lösen, zu lesen, zu rechnen, Dinge zu entdecken und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Nach etwa zweieinhalb Stunden, wenn man Pausen einlegt, und etwa drei Kilometer Strecke sollte der Mörder gefunden und das geheimnisvolle Rad entdeckt sein. Während der Tour ist Internet nötig.

Für wen ist das Angebot geeignet? Wer kann mitspielen?

„Das Angebot richtet sich natürlich an alle, die Spaß am Rätseln haben. Wir hoffen aber, dass es insbesondere für Familien und Jugendliche attraktiv ist“, sagt Nina Fremder von der Geschäftsführung der Bad Karlshafen GmbH. Es sei vor allem die Mischung aus fiktivem Kriminalfall und Informationen zum historischen Hintergrund, die das Spiel für Alt und Jung interessant mache.

Was ist der spannende Teil aus der Stadtgeschichte?

„Geschichtlicher Hintergrund wohl dosiert, würde ich mal sagen“, meint dazu Nina Fremder. Und Tanja Marx sagt: „Das ist wirklich spannend. Ich habe mich zur Vorbereitung auf den Krimi eingehend mit Johann Bessler, genannt Orffyreus, beschäftigt und bin begeistert, dass so jemand Bedeutendes hier in Bad Karlshafen gelebt und gearbeitet hat. Da lag es auf der Hand, dass seine Geschichte Aufhänger für unseren Kriminalfall wird“, erklärt Marx.

Haben Stadt und Tourist-Info das Projekt allein finanziert?

Man hatte schon länger mit einem solchen Produkt geliebäugelt, deshalb habe man sich laut Nina Fremder riesig gefreut, als der Fördermittelantrag bei Region Kassel-Land positiv beschieden wurde. Es sei gut, dass es die Förderung durch das Regionalbudget gebe, nur so sei das Projekt noch in diesem Jahr umsetzbar gewesen.

Wer in Bad Karlshafen auf den Geschmack gekommen ist, hat in der Region noch mehr Chancen, Krimis zu spielen. Welche sind das?

Neben dem Bad Karlshafener Fall lassen sich in Nordhessen noch zehn weitere Fälle aufklären, beispielsweise im Bergpark Wilhelmshöhe, in Korbach oder Frankenberg (Eder).

Wie kommt man an das Spiel?

Spielen kann man ab sofort und rund um die Uhr, indem man sich die App Stadtkrimis im App-Store kostenlos herunterlädt und die gewünschte Route dann frei schaltet. Es gibt zwei Varianten, eine einfache und eine schwierigere.

Freunde analoger Spiele können in der Tourist Information Bad Karlshafen aber ab voraussichtlich Ende August auch ein Spielheft kaufen, mit dem der Fall ebenso gut gelöst werden könne. Auch im Online-Shop auf bad-karlshafen-tourismus.de ist das Spielbuch dann erhältlich.

Was kostet das Krimi-Vergnügen?

Die App ist kostenlos, weil man damit auch Zugang zu den anderen Stadtkrimis bekommt. Der Start des digitalen Spiels kostet dann 6,99 Euro, die gedruckte Version auf Papier kostet 8,99 Euro.

Kann man das Krimi-Spiel nochmal spielen oder ist es nach dem Ende gesperrt?

Nein, es bleibt freigeschaltet, aber der Fall ist ja gelöst und die Spannung dürfte nachlassen. Falls tatsächlich jemand sein Handy verleiht, kann es natürlich jemand anders (beispielsweise Partner oder Geschwister) nochmal spielen, der die Lösung noch nicht kennt. Spaß macht es natürlich, wenn man als Familie durch die Stadt wandert und die Aufgaben gemeinsam löst. (Thomas Thiele)

Infos: Stadtkrimis.de und bad-karlshafen-tourismus.de oder 0 56 72/922 61 40.