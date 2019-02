Bad Karlshafen: 67-jährige Frau bei Autounfall verletzt

Ein Bad Karlshafener missachtete am Donnerstag, 21. Februar, die Vorfahrt der Frau. Nach dem Zusammenstoß prallte ihr Auto gegen eine Hauswand.

Für einen Autounfall mit einer Verletzten sorgte am Donnerstag, 21. Februar, gegen 18.30 ein 82-jähriger Mann aus Bad Karlshafen an der Ecke Weser- und Brückenstraße. Das teilte die Polizei Hofgeismar mit.

Der Bad Karlshafener habe die Brückenstrraße in Richtung Weserstraße befahren, als eine 62-jährige Frau aus Beverungen mit ihrem Auto auf der Weserstraße in Richtung Stadtmitte fuhr. Laut Polizei hat der 82-Jährige an der Ecke Weserstraße Brückenstraße nicht auf die Vorfahrt der Frau geachtet, wobei es zum Zusammenstoß kam. Dabei prallte das Auto der 67-Jährigen gegen eine Hauswand, wo es zum Stillstand kam. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.