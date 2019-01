Bad Karlshafen: 75-Jähriger wurde in seiner Wohnung überfallen

Opfer leicht verletzt - Polizei sucht nach Zeugen

Wer hat am Montag um kurz nach 18 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer 0561/9100 zu melden.

Am Montagabend hat es einen Raubüberfall in der Gartenstraße in Bad Karlshafen gegeben. Ein 75-jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt, die bisher unbekannten Täter raubten Geld und Wertgegenstände.