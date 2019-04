Bad Karlshafen: Bund fördert Hafenbecken mit 3,55 Millionen Euro

Bad Karlshafen – Große Freude in Bad Karlshafen: Wie das Bundesinnenministerium am Freitag mitteilte, fördert der Bund nach der Hafenöffnung nun auch die Neugestaltung des Hafenumfeldes.

Nach 5,5 Millionen Euro in 2016 fließen nun noch einmal 3,55 Millionen in die Kurstadt an Weser und Diemel.

„Das ist eine Riesennachricht für uns“, sagt Bürgermeister Marcus Dittrich. Damit werde der Antrag der Stadt an das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ zu 100 Prozent erfüllt, freut sich der Bürgermeister.

Auch Stadtverordnetenvorsteherin Maria Luise Niemetz zeigte sich „hocherfreut“. „Das ist für uns die denkbar beste Nachricht des Jahres.“

Bad Karlshafen ist nur eine von drei hessischen Städten, die in diesem Jahr gefördert werden. Die beiden anderen sind Frankfurt (Aufwertung der Siedlungen des Neuen Frankfurts) und Kassel (Neugestaltung des Brüder-Grimm-Platzes).

Das Programm „Nationale Projekte des Städtebaus“ hat für 2018/2019 ein Volumen von 140 Millionen Euro.

So erfreulich die Zusage des Bundes für Bad Karlshafen auch ist, die Stadt selber muss das Hafenumfeld-Projekt mit 10 Prozent komplementär finanzieren.

Das sind rund 390 000 Euro. Die jährliche Tilgung für das zur Finanzierung notwendig werdende Darlehen muss die Stadt aus ihrem Ergebnishaushalt erwirtschaften.

