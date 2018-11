Die Flutung des neuen Hafens in Bad Karlshafen läuft 

Testbetrieb: Freitag soll Becken gefüllt sein

+ © Swen Pförtner/dpa Testwasserung im Hafenbecken: Bis Frühjahr 2019 soll der historische Hafen an die Weser angebunden werden. © Swen Pförtner/dpa

Die Flutung des neuen Hafens in Bad Karlshafen hat begonnen. Am Mittwoch ließ Bürgermeister Marcus Dittrich (parteilos) per Knopfdruck das Wasser in das Becken im Stadtkern.