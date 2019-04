Weserschiff "Hessen" startet in Bad Karlshafen in die neue Saison 

Start in die Saison: Rund 150 Gäste wollten bei der ersten Fahrt der „Hessen“ in diesem Jahr mit an Bord sein.

Bad Karlshafen. Von April bis Oktober lässt sich das Weserbergland wieder mit dem Schiff erkunden. Das Fahrgastschiff "Hessen" ist in die neue Saison gestartet.

Am Samstag hätte man am Schiffsanleger in Bad Karlshafen noch fast Eisgang auf der Weser befürchten müssen. Am Sonntag herrschten mit sechs Grad zwar immer noch keine Temperaturen für einen Frühschoppen an Deck. Aber immerhin schien die Sonne pünktlich zum Ablegemanöver der „Hessen“.

Etwa 120 Tickets für die Saisoneröffnungsfahrt waren vorbestellt worden. Der Sonnenschein lockte doch noch Kurzentschlossene, sodass das Fahrgastschiff "Hessen" gut besetzt mit rund 150 Passagieren in die neue Saison startete. Von der Salzfee Lena Herborg gab es zur Begrüßung ein Säckchen Karlshafener Sole für jeden Passagier der Eröffnungsfahrt.

Vierstündige Fahrt

Gegen Langeweile und Hunger war während der vierstündigen Fahrt weserabwärts nach Meinbrexen und zurück vorgesorgt. Auf dem hinteren Deck wartete das Buffet und der Shantychor Holzhausen stimmte mit seinen Liedern auf das maritime Erlebnis ein.

Für den Nachmittag erwartete die Mannschaft der „Hessen“ Kaffeegäste zum Tag der offenen Tür am heimischen Anleger.

Boot wurde 1992 gebaut

Technisch sei das Boot, Baujahr 1992, in Ordnung und fit für die neue Saison, erklärte Andrea Emmel von der Karlshafener Touristinformation. Sie freute sich besonders, neben den Passagieren Kapitän Oliver Groß und die eingespielte Crew der vergangenen Jahre an Bord begrüßen zu können.

„Hoffentlich reicht das Wasser“, sagte Emmel nach den Erfahrungen mit der Trockenheit im vergangenen Jahr. Am Sonntag lag der Pegel bei 1,20 Metern – also bereits wieder etwas unter dem Normalpegel. Aber für die Hessen mit ihren 58 Zentimetern Tiefgang liegt das natürlich noch weit im grünen Bereich.

Service: Ab Montag legt die Hessen wieder regelmäßig zu den Rundfahrten auf der Weser ab. Der Fahrplan ist hier ersichtlich. Auskünfte zu den Schiffsfahrten gibt es auch bei der Tourist Information, Andrea Emmel, Weserstraße 19, Telefonnummer 05672 / 922 6140.