Bergsteiger sichern Steilhang in Bad Karlshafen

Wie Bergsteiger an Sicherungsseilen: Fachleute bereiten den Fels für die Installation von Einzelankern und Felsnägeln vor. Foto: Henke

Bad Karlshafen. Seit Februar schon wird an der B 83 bei Bad Karlshafen unterhalb von Hugenottenturm und Sängertempel auf einer Länge von 500 Metern am Steilhang gearbeitet.

Nachdem Felsvorsprünge von Buschwerk und Gehölzen befreit worden sind, wird der Hang nun aufwendig gesichert. Wie Bergsteiger bewegen sich Fachkräfte in diesen Tagen auf den Klippen. Sie sind an Seilen gegen Absturz gesichert und schaffen Bohrlöcher für die Befestigung von Einzelankern und Felsnägeln in dem Buntsandstein.

Die Sicherungsanker und -nägel sollen später durch Fangzäune ergänzt werden. Diese werden dann in unterschiedlichen Höhen im Hang angeordnet.

Brocken auf der Straße

Die aufwendigen Sicherungen sollen den Verkehr auf der Bundesstraße vor abstürzenden Felsbrocken schützen. Das war nötig geworden, weil sich im vergangenen Jahr bereits Gestein aus dem Hang gelöst hatte und Steine bis auf die Fahrbahn gerollt waren.

Gutachter gelangten zu der Überzeugung, dass die bisherigen Holzpalisaden bei solchen Ereignissen keine ausreichende Sicherheit mehr bieten können. Unterhalb des Hangs befinden sich parallel zur Bundesstraße auch ein Fuß- und Radweg.

Laut Hessen Mobil sollen die Arbeiten bis Ende Juni abgeschlossen sein. Ursprünglich war mit der Fertigstellung erst für Oktober gerechnet worden. Die Baukosten für die Hangsicherung sind mit rund 700 000 Euro veranschlagt. Im Anschluss soll die Fahrbahndecke auf dem Abschnitt erneuert werden, teilt Hessen Mobil mit.