Brutales Schläger-Trio greift 62-Jährigen in Bad Karlshafen an

Am Samstagabend haben drei bislang unbekannte Männer laut Polizei einen 62-Jährigen in Bad Karlshafen angegriffen und verletzt. Nun suchen die Ermittler Zeugen, die Hinweise auf die Identitäten der drei Schläger geben können.

Wie das Opfer gegenüber der Polizei berichtete, war es gegen 22.30 Uhr zu Fuß in der Straße Unter dem Königsweg unterwegs. Der 62-Jährige war zu dieser Zeit in Richtung Sonnenweg auf dem Heimweg. Etwa 50 Meter vor der Diemelbrücke hatten ihn die drei jungen Männer, die er zuvor schon grölend wahrgenommen hatte, eingeholt. Während ihn zwei Männer plötzlich ergriffen und festhielten, trat der dritte zu. Mehrfach erlitt das Opfer Tritte in den Bauch und Unterleib.

Zudem beleidigte ihn der Angreifer mehrfach auf das Übelste. Schließlich ließen die drei von ihm ab und gingen durch den Sonnenweg in Richtung Helmarshausen davon. Der 62-Jährige hatte sich zunächst nach Hause begeben und später einen Arzt aufgesucht. Er erlitt Prellungen und klagt seit der Tat über Schmerzen im Leistenbereich.

Opfer beschreibt die Angreifer

Das Opfer beschreibt die Täter alle in einem Alter von etwa 20 Jahren. Sie sollen ein arabisches Äußeres, schwarze, kurze Haare gehabt haben und seien zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß gewesen. Zwei Männer sollen einen Vollbart, einer einen Oberlippenbart gehabt haben. Der Haupttäter trug zur Tatzeit ein Oberteil des Sportartikelherstellers Puma, darüber eine schwarze Bomberjacke, eine dunkle Adidas-Trainingshose und helle Sportschuhe. Der zweite Täter habe eine dunkle Strickjacke, dunkle Hose und dunkle Sportschuhe getragen. Der dritte konnte nur als dunkel gekleidet, mit dunklen Sneakers, beschrieben werden.

Hinweise zu den Tätern werden unter Tel.: 05671/99280 bei der Polizei in Hofgeismar oder Tel.: 0561/9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

