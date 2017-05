Heute ist Stichwahl: Wer wird Bürgermeister in Bad Karlshafen?

Freundlich fairer Umgang: Nach dem ersten Wahlgang am 7. Mai beglückwünschten sich Marcus Dittrich und Petra Werner gegenseitig zum Erreichen der Stichwahl.

Bad Karlshafen. Heute sind die Bad Karlshafener ein zweites Mal zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. Im ersten Wahlgang hatte keiner der vier Kandidaten die absolute Mehrheit errungen.

Zur Wahl stehen die 53 Jahre alte Diplom-Ökonomin Petra Werner und der 36-jährige Politik- und Verwaltungswissenschaftler Marcus Dittrich.

Im ersten Wahlgang am 7. Mai errang Werner 48 Prozent der Stimmen und Dittrich 41,23 Prozent. Dittrich lag in seinem Wohnort Helmarshausen in Front, die Hochburg von Werner war Karlshafen.

Die Wahlbeteiligung war mit 66 Prozent im ersten Wahlgang vergleichsweise hoch. Darauf, dass das Interesse bei der Stichwahl keineswegs erlahmt, deutet die Zahl der Briefwähler hin. Bis Donnerstagnachmittag hatten insgesamt 459 Bürger Briefwahlunterlagen angefordert, das waren sogar 42 mehr als vor zwei Wochen.

Kandidatin und Kandidat haben die vergangenen Tage genutzt, noch einmal kräftig die Werbetrommel für sich zu rühren. Mit Anzeigen, neuen Plakaten und Flyern versuchen beide, die eigenen Anhänger ebenso wie noch Unentschlossene für sich zu gewinnen. So müssen sich auch die Wähler der nach dem ersten Wahlgang ausgeschiedenen Kandidaten Ralf Betz und Marcel Maier entscheiden, wem sie am kommenden Sonntag ihre Stimme geben. Vor zwei Wochen erreichte Betz mit 171 Stimmen 9,25 Prozent und Maier mit 28 Stimmen 1,52 Prozent.

Ein Schwerpunkt der Wahlkampfaktivitäten lag für Werner und Dittrich im direkten Gespräch mit den Bürgern. Bei den sogenannten Haustürgesprächen erfuhren sie einiges über die Anliegen, Sorgen und Wünsche der Bürger in beiden Stadtteilen. Nach der Schließung des Rewe-Marktes ist die Nahversorgung in der Stadt ein zentrales Thema, haben beide erfahren.

Wir berichten hier am Wahlabend aktuell über die Wahlergebnisse.

Wahl in Bad Karlshafen: Die Kandidaten

Petra Werner hält aus diesen Bürgergesprächen unter anderem fest, dass viele Menschen unzufrieden sind mit dem teilweise ungepflegten Erscheinungsbild der Stadt. Deshalb sei es eine zentrale Aufgabe der nächsten Jahre, „wieder für eine gepflegtere Optik in der Stadt zu sorgen“. Die Abwanderung junger Leute und ein Mangel an Arbeitsplätzen seien andere Themen, die die Menschen bewegten, hat Werner erfahren.

Auch Marcus Dittrich ist von Haus zu Haus gegangen. Die Suche nach dem Standort für einen neuen Lebensmittelmarkt beschäftige alle Karlshafener, berichtet der Kandidat. Speziell im Stadtteil Karlshafen „ist natürlich die Wiederbelebung der Innenstadt ein wichtiges Thema“. Die Straßenbeleuchtung, Fragen der Sicherheit und selbstverständlich der derzeitige Zustand des Hafens führten ebenfalls zu intensiven Diskussionen, so Dittrich.