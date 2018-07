Ein Herz für Mauersegler: Jürgen Bunk hat 70 Nisthilfen an seinem Haus

Bad Karlshafen. Reger Flugverkehr herrscht in der Bad Karlshafener Brückenstraße: Etliche Mauersegler und Schwalben sind dort unterwegs. An mehreren Häusern haben Mehlschwalben ihre Nester gebaut.

Die Mauersegler finden Unterschlupf vor allem bei Jürgen Bunk. Der Unternehmer hat etwa 70 Nisthilfen für die rasanten Flieger an seinem Haus angebracht.

Die Vögel haben es Bunk schon seit seiner Kindheit angetan. Von einem Fenster aus beobachtete er als Schüler, wie die Segler in seinem Elternhaus ihr schlichtes Nest unter Dachziegeln anflogen. Außerdem hatte er schon als kleines Kind immer wieder ihre schrillen Schreie gehört.

Als Erwachsener überlegte er dann, den Vögeln mit künstlichen Nistmöglichkeiten zu helfen. Denn genauso wie Schwalben finden sie an vielen, vor allem gut isolierten Häuser keine Nistmöglichkeiten mehr. Altbauten mit kleinen Lücken im Dach boten den Vögeln, die einst in Felsregionen lebten, früher ein Quartier. Die Kästen an seinem Haus hat Bunk selbst gebaut. An den Wänden oder unter dem Dach wurden sie mithilfe eines Hubsteigers angebracht. Eine ganze Reihe Kästen hat er an Nachbarn abgegeben, die sie an ihren Häusern angebracht haben. Andere Kästen hat der 64-Jährige, der die Nisthilfen innerhalb von einer Stunde zusammenbaut, an Interessenten abgegeben. Der Bad Karlshafener schätzt, dass knapp 20 Nistmöglichkeiten an seinem Haus besetzt sind. Erstaunlich findet er, dass in Nestern so gut wie kein Dreck oder Kot zurückbleibt. Dort hat er auch schon beobachtet, dass die Flieger zur Beute werden: Turmfalken haben sie in der Nähe der Kästen geschlagen.

+ Nisthilfen unterm Hausdach: Über dem Fenster sind die kleinen Einfluglöcher zu erkennen. © Bernd Schünemann

Die Segler kehren erst nach den Schwalben aus ihren Winterquartieren zurück. Und sie sind mit die ersten Vögel, die dorthin zurückkehren. Ende Juli, Anfang August sind die schrillen Rufe, die die Tiere kennzeichnen, kaum noch zu hören. Jürgen Bunk geht davon aus, dass die Segler in diesem Jahr eine schwierige Ernährungssituation haben. Er vermutet, dass es wegen der Trockenheit weniger Insekten gibt, die sie erbeuten können. Die Tiere ernähren sich von Blattläusen, Hautflüglern, Käfern, Dipteneiren (Zweiflüglern) sowie Spinnen, die durch die Luft schweben.

Nisthilfen für Mauersegler gibt es in Bad Karlshafen auch an der Marie-Durand-Schule. Dort hat Jürgen Bunk ebenfalls dazu beigetragen, dass Kästen für sie aufgehängt wurden. Anschließend wurden die Vögel mit Klangattrappen auf die neuen Nistmöglichkeiten aufmerksam gemacht. Bald waren die ersten Segler dort eingezogen. 2017 gab es mehrere erfolgreiche Bruten an der Schule. In diesem Jahr ist der Bruterfolg noch unklar.

• Die Deutsche Gesellschaft für Mauersegler betreibt in Frankfurt eine durch Spenden finanzierte Mauersegler-Klinik. Dort werden Jungvögel und verletzte Tiere versorgt, bevor sie wieder freigelassen werden.

• Mauersegler schlafen sogar in der Luft. Sie gelten unter allen Vogelarten der Erde als die Art, die am besten an den Luftraum angepasst ist.

• Die Vögel fliegen spätestens Anfang August zur Überwinterung nach Afrika. Ein festes Quartier haben sie dort nicht. Sie suchen sich je nach Wetter und Nahrungslage einen neuen Lebensraum.

• Mauersegler ähneln stark Schwalben, sind mit ihnen aber nicht verwandt. Die Anpassung an den gleichen Lebensraum führt zu der Ähnlichkeit. Die Segler sind nach Angaben der Mauersegler-Gesellschaft näher mit Kolibris verwandt.