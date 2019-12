Heiligabend lebt im Invalidenhaus in bad Karlshafen eine alte Tradition auf

Es herrscht vorweihnachtliche Arbeitsatmosphäre. Die Karlshafener und Helmarshäuser Konfirmanden proben für das Krippenspiel unter dem Motto „Stört Denken beim Glauben?“.

Das hat wieder Jens Reisgies mit seinem Team geschrieben.

Der Baum ist noch nicht geschmückt. Das wollen Kirchenvorstand und Helfer nach der Probe erledigen. Auf dem Altar und den Kirchenbänken sind Requisiten und Schachteln mit Baumschmuck verteilt. Eigentlich alles wie immer – nur an anderem Ort. Die Karlshafener Gemeinde feiert Weihnachten in diesem Jahr im Invalidenhaus, da die Stephanuskirche nicht genutzt werden kann (siehe Hintergrund).

Seit Herbst wandert die Gemeinde. Zwei Gottesdienste fanden in der Friedhofskapelle statt. Einmal traf man sich zum ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Michael. Meistens feiert die Gemeinde im Gemeindesaal hinter dem Kirchenraum. „Das ist gemütlich und es entsteht eine familiäre und interaktive Atmosphäre“, sagt Alexandra Kusch vom Kirchenvorstand.

Für die Weihnachtsgottesdienste ist dieser Raum viel zu klein. So knüpft die Gemeinde im Invalidenhaus an die drei Jahrhunderte alte Karlshafener Kirchentradition an. „Viele ältere Karlshafener haben hier schon Weihnachten gefeiert, für die Jungen ist das neu“, sagt Kirchenvorstand Stefan Tölke.

Zurück zu den Wurzeln

Die Karlshafener Kirchengeschichte ist vor allem eine Geschichte nicht gebauter Kirchen. Und so teilten sich lange Zeit drei Gemeinden (deutsch-reformierte, französisch-reformierte und Lutheraner) die Kapelle im Invalidenhaus, in der 1708 der erste Gottesdienst stattfand. Die Sanduhr auf der Kanzel, die die Pfarrer an den engen sonntäglichen Zeitplan erinnerte, ist legendär. Erst 1962 zogen die evangelischen Christen in die Stephanuskirche um. Die Invalidenhauskapelle diente bis vor wenigen Jahren der neuapostolischen Gemeinde als Kirche.

So ist Weihnachten im Invalidenhaus für die wandernde Gemeinde „ein bisschen zurück zu den Wurzeln“, sagt Pfarrer Daniel Fricke. Der sieht die Wanderungen mittlerweile gelassen: „Wir leben mit dieser Lösung trotz organisatorischem Mehraufwand besser als gedacht.“

Für die Stimmung bei den Gottesdiensten im Invalidenhaus an Heiligabend (16.30 und 22.30 Uhr) setzt er auf Dekoration und Beleuchtung: „Da kann man viel machen.“ Viel weniger Plätze als die Stephanuskirche hat das Invalidenhaus nicht. Mindestens 160 Menschen können dort sitzen. „Es gibt keinen Grund, wegen des kleineren Raumes zuhause zu bleiben“, sagt Fricke.

Wie geht es weiter mit der Stephanuskirche?

Die Dachkonstruktion der Kirche ist laut Experten nicht mehr uneingeschränkt sicher, sie könnte durch erhöhte Wind- oder Schneelasten überbelastet werden. Statiker und Architekten untersuchen derzeit die Situation, die Kirche kann nicht genutzt werden. Geplant ist momentan eine Notstützung, die wieder Gottesdienste im Kirchenraum ermöglichen könnte. „Im Januar steht der nächste Termin an, dann soll eine Empfehlung gegeben werden“, berichtet Pfarrer Daniel Fricke.