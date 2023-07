Hunde aus Qualzucht befreit: Halter verstoßen seit Jahren gegen Tierschutzgesetz

Von: Tanja Temme

Erholen sich gerade: Die Hündinnen, die nicht so stark verfilzt sind, werden in den nächsten Tagen geschoren. Sie alle sind sehr lieb, aber verstört. Die älteste in der Gruppe ist wahrscheinlich sechs Jahre alt. Die Welpen © rechts

Das Veterinäramt hat 24 Maltipoos und 160 Meerschweinchen aus einer Massenhaltung in Brakel befreit. Die Hunde sind nun im Tierhafen in Bad Karlshafen untergekommen.

Bad Karlshafen – Sie alle stammen aus einer Massenhaltung, bei der es nur um das Erzeugen von Welpen geht: Ende Juni wurden 24 Maltipoos aus einer Qualzucht bei Brakel durch das Veterinäramt des Kreises Höxter befreit. 13 Hündinnen und fünf Welpen sind seit Montag im Tierhafen in Bad Karlshafen untergebracht. Am Donnerstag trafen auch die sechs Rüden aus der „Tierfabrik“ dort ein.

In einem komplett verwahrlosten Zustand erreichten die erwachsenen Hunde das Tierheim. „Teilweise hatten sie zentimeterdicken Filz auf ihrem Körper – eine Hündin hatte eine so dicke Platte vor dem Auge, dass sie nichts mehr sehen konnte“, berichtet Tierheim-Mitarbeiterin Miriam Apel. Und auch Ohren und Zähne sind bei vielen in einem katastrophalen Zustand. „Die dramatischsten Fälle haben wir sofort geschert, was Millimeterarbeit ist“, erklärt Heimleiterin Antonia Freist.

Hunde aus Qualzucht sind jetzt im Tierhafen in Bad Karlshafen: Tiere sind verwahrlost und verängstigt

Nach und nach wären nun auch die Übrigen an der Reihe. Was nach dem Abnehmen der Filzplatten bei einigen zum Vorschein kam, ist ein trauriger Anblick: Feuerrote verkrustete Hautstellen, Parasitenbefall und sogar Tumore, die jetzt tierärztlich behandelt werden. „Eine der Hündinnen war in einem solch schlechten Zustand, dass sie von einer Tierärztin aufgenommen wurde und dort sogar bleiben darf“, sagt Freist.

Achtung beim Tierkauf im Internet Vermehrer halten ihre Hunde meist in Kellern oder Scheunen, damit niemand etwas davon mitbekommt. Auch in Istrup bei Brakel war das Gelände komplett abgeschirmt. Wer aus solchen Qualzuchten ein Tier erwirbt, unterstützt nicht nur massives Tierleid, sondern läuft auch Gefahr ein krankes Tier gekauft zu haben. Angepriesen werden vor allem Welpen im Internet. Indizien, dass das Tier aus einer Vermehrerstation kommt, gibt es einige: Grundsätzlich stellt ein seriöser Züchter die Mutterhündin vor, es gibt einen Abstammungsnachweis, ein korrekter Impfausweis muss vorhanden sein, das Tier sollte gechipt sein, der Preis ist nicht zu niedrig und die Abgabe wird per Vertrag festgehalten. Weiterhin sollte man den gesundheitlichen Zustand des Welpen genaustens beäugen.

Auch die seelische Verfassung der kleinen weißen Hunde ist bei nicht wenigen auffällig: So drücken sich einige verängstigt in die Ecken ihres neuen Aufenthaltsortes oder zittern, sobald jemand ihr neues Zuhause betritt. Andere wiederum wie etwa die süße „Miss Piggy“ dürsten förmlich nach Liebe und Aufmerksamkeit, indem sie sich freundlich fordernd Menschen nähern. „In der kommenden Zeit werden wir erstmal alles dafür tun, dass die Hunde körperlich und seelisch, soweit es möglich ist, wiederhergestellt werden“, ergänzt Feist. Da einige der Hündinnen des vielen Gebärens wegen Tumore am Gesäuge haben, müssen sie operiert werden. Bei anderen stehen aufwendige Zahnbehandlungen und Hautpflege an.

Veterinäramt bestätigt: Halter aus Kreis Höxter wurde Haltung von Hunden schon vor Jahren verboten

Genau deshalb wird die Vermittlung der Maltipoos, die zwischen fünf Wochen und sechs Jahre alt sind, auch noch etwas dauern. Interessenten könnten sich aber jetzt schon gerne melden, heißt es vonseiten des Tierheims. Dass es vor allem die Hündinnen in Vermehrerstationen besonders schwer haben, da sie regelmäßig von den Rüden für die Welpenproduktion bestiegen würden, erzählt Tierschützerin Dagmar R.. Sie war es, die die Tiere auf dem Hinterhof aufgespürt und das zuständige Veterinäramt informiert hatte, berichtet sie.

Die Welpen sind wahrscheinlich gerade erst vier Wochen alt. © Tanja Temme

Laut der Tierfreundin soll das Ehepaar schon seit Jahrzehnten in der Hundevermehrung aktiv und dafür auch schon verurteilt worden sein. Das bestätigt Thomas Fuest, Pressesprecher Kreis Höxter: „Den Betroffenen wurde die Haltung von Hunden bereits vor Jahren wegen erheblichen Verstößen gegen tierschutzrechtliche Vorgaben untersagt.“ Die Beschlagnahmung sei erfolgt, da gegen das Ehepaar ein Verdacht auf einen Verstoß gegen ein rechtskräftiges Urteil wegen Hundehaltungsverbot und des illegalen Hundehandels vorläge. Die Ermittlungen im Fall des Ehepaares aus Brakel sind noch nicht abgeschlossen, so Fuest.

Neben den Hunden wurden auch rund 160 Meerschweinchen auf dem Gehöft gefunden, sagt Fuest. Um eine weitere, unkontrollierte Vermehrung der Meerschweinchen zu verhindern, habe das Veterinäramt den Haltern bei der Vermittlung der Tiere unterstützt. Freist und Dagmar R. schließen nicht aus, dass die Nager als Tierfutter gedient haben könnten, denn bekanntlich seien Meerschweinchen gute Eiweißlieferanten. „Das ist allerdings nur eine Vermutung, da der Verkauf der Tiere kein Geld bringt“, meint Dagmar R.. (Tanja Temme)