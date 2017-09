Skelett gefunden: Toter in Helmarshäuser Kirche war ein Pfarrer

Helmarshausen. Eigentlich soll nur ein neues Heizungssystem in der Helmarshäuser Stadtkirche installiert werden. Doch führt dieses Vorhaben zu einem erstaunlichen Einblick in eine längst vergangene Zeit.

Bei den Bauarbeiten am Boden entdecken die Arbeiter eine zentnerschwere Sandsteinplatte. Die Platte wird unter Aufsicht des Archäologen Dr. Thilo Warneke aus Ahnatal entfernt. Auf die sterblichen Überreste eines Menschen fällt zum ersten Mal seit 281 Jahren Licht: Es sind die Knochen des Pfarrers Johan Valentin Eulner.

Das ist sicher, denn die Platte trägt eine deutlich lesbare Inschrift: „Alhier rühet der Pharrer Herr Johan Valentin Eülner : Anno 1736.“ Warneke nennt es etwas Besonders, dass man dem Fund auch einen Namen zuordnen kann. Grabstellen fände man in Kirchen dagegen öfter.

Toter war Pfarrer in Helmarshausen

Laut Aufzeichnungen war Eulner von 1702 bis 1736 in Helmarshausen als Pfarrer tätig. Da es bisher nur hieß, er sei am 5. Juni 1936 in Helmarshausen begraben worden, sei eine Bestattung in der Kirche bis zum jetzigen Fund nicht eindeutig belegt gewesen, sagt Gerhard Briel vom Kirchenvorstand.

+ Freut sich über den besonderen Fund: Gerhard Briel vom Kirchenvorstand Helmarshausen hat bereits zum zweiten Mal erlebt, wie ein Grab in der Kirche entdeckt wurde. © Th eresa Novak

„Dass wir das Grab nun zufällig gefunden haben, ist sehr spannend.“ Warneke ist es gelungen, die sterblichen Überreste zu präparieren, sodass man sich ein gutes Bild von der Lage des Leichnams im Grab machen konnte. Grabbeigaben, wie sie in der Ruhestätte von Pfarrer Heinrich Schreider (Schneider) entdeckt wurden, fand man nicht. „Ich vermute, dass es etwas mit den Persönlichkeiten der Verstorbenen zu tun hatte, ob und was für Beigaben mit ins Grab gelegt wurden“, sagt Briel.

Jetzt zeugen nur noch Fotos von der Ruhestätte Johan Valentin Eulners. Das Grab wurde wieder verfüllt. „Wir gehen davon aus, dass nun keine weiteren Gräber mehr in der Kirche gefunden werden“, erklärt Briel. Denn Dekan Jochen Desel erwähnt in seinem Buch „Pfarrergeschichten des Kirchenkreises Hofgeismar“ drei Bestattungen in der Helmarshäuser Stadtkirche. Die dritte habe wohl nicht stattgefunden. „Es handelt sich dabei um die 1712 verstorbene Mutter des Pfarrers Eulner. Hier heißt es, dass ihr Sohn zu ihrer Erinnerung einen Balken im Chor der Helmarshäuser Kirche anstelle eines Grabes stiftete.“

+ Grabplatte: Sie gab Aufschluss darauf, wer in der Helmarshäuser Stadtkirche ruht. Die Inschrift ist bis heute gut lesbar.

Für Briel ist der Fund der Ruhestätte des Pfarrers Eulner auch deshalb so spannend, weil er ihn dazu bringe, sich Gedanken um die langjährigen Vergangenheit der Kirche zu machen und das Leben an sich.